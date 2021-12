Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

We zitten steeds vaker tot ’s avonds laat wel aan een of ander scherm gekluisterd, waardoor we wel eens vergeten om op tijd te gaan slapen. Omdat we dan ook vaker op onze smartphone zitten, heeft Android daar een oplossing voor gevonden. Het besturingssysteem introduceerde daarvoor in 2019 voor het eerst zijn nieuwe functie genaamd ‘bedtijdstand’.

De feature is beschikbaar voor alle smartphones die op minstens Android 6.0 lopen. Met deze functie kan je als gebruiker een eigen slaapschema instellen. Het meldt je wanneer het tijd is om te gaan slapen en komt met een wekkersysteem zodat je je nooit overslaapt. Het zorgt er tevens voor dat je ’s nachts niet gestoord wordt door binnenkomende berichten. Wij helpen je hieronder met alle stappen om zelf je bedtijdstand in te stellen opdat je terug van voldoende nachtrust kan genieten.

Beter slapen met Android bedtijdstand: zo werkt het

STAP 1 / Bedtijdstand tab

Om je eigen bedtijdschema in te stellen, ga je op je Android smartphone naar je Klok-app. Je kan ook op de klok op jouw startscherm drukken als kleine shortcut. Daar kan je onderaan rechts het tabblad Bedtijd selecteren om bij de nodige instellingen terecht te komen.

Een goed bedtijdschema voor jouw smartphone kan wonderen doen voor je slaapritme.

STAP 2 / Op tijd slapen

Tik vervolgens op het blokje Schema om van start te gaan. Om te beginnen moet je een herinneringsmelding instellen. Deze kan je elke avond die je opgeeft rond het afgesproken uur een melding sturen dat het tijd is om te gaan slapen. Je kan ook een ‘Niet storen’-modus inschakelen waarmee je enkel belangrijke meldingen binnenkrijgt, maar verder dus niet gestoord wordt. Ook kan je jouw scherm op grijstinten zetten, waardoor je steeds een visuele herinnering krijgt telkens je jouw smartphone vasthebt dat het tijd is om te gaan slapen. Je hebt ook de mogelijkheid om het altijd actief-scherm uit te schakelen. Je kan dit altijd voor dertig minuten uitschakelen als je toch nog even met je mobieltje aan de slag wil.

Naast het krijgen van een melding kan je hier ook de weergave van jouw scherm aanpassen.

STAP 3 / Op tijd opstaan

Bij ‘wakker worden’ kan je dan de wekker zetten die je al dan niet doorheen de week wilt gebruiken. Je kan hier zelf kiezen op welke dagen je deze wilt laten afgaan. Je kan er bovenop nog eens voor kiezen om ze als zonsopgangwekker in te stellen, waarbij jouw scherm langzaamaan lichter wordt alvorens de wekker afgaat.

Kies zelf het geluid van je wekker.

STAP 4 / Extraatjes

Naast het instellen van je slaapmeldingen en wekkers kan je in de tab ook slaapgeluiden kiezen. Deze worden dan afgespeeld via jouw oortjes of hoofdtelefoon terwijl je in je bed ligt. Je kan vooringestelde geluiden selecteren of zelf iets via YouTube Music of Spotify selecteren. In een volgend blokje heb je ook de mogelijkheid om je afspraken van de volgende dag te tonen. Zo weet je steeds hoe je volgende dag eruit zal zien.

Heb je een iPhone? Zo analyseer je je slaap met iOS Gezondheid