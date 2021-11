Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Is je Google Foto’s-bibliotheek een echte puinhoop geworden? Met deze simpele trucs breng je je kiekjes weer op orde.

Google Foto’s is een handige applicatie om je foto’s te bewaren. Omdat je foto’s in de cloud bewaard staan is de toegang niet gekoppeld aan één apparaat en kan niemand er zonder jouw toestemming aan. Wanneer je echter lukraak al je foto’s begint te uploaden in Google Foto’s, krijg je snel een bibliotheek waar geen enkel overzicht meer in zit. Tijd om je fotobibliotheek eens op te ruimen.

Stap 1 / Opslagruimte vrijmaken

Sinds 1 juni krijg je als gratis gebruiker geen onbeperkte opslag meer in Google Foto’s. Je moet het stellen met 15GB (wat ook niet weinig is). Wil je meer, dan moet je opslag bijkopen voor 1,99 euro per maand. Dat geld kan je echter uitsparen door af en toe eens grote kuis te houden in je bibliotheek. Je hebt ongetwijfeld foto’s die mislukt zijn of herinneringen waar je niet meer zo veel waarde aan hecht. Door op de foto te klikken kan je ze verwijderen. Deze beslissing is nog niet definitief. Verwijderde foto’s blijven zestig dagen lang bewaard in je Prullenmand waar je ze eventueel nog kan herstellen. Voelt verwijderen toch wat te drastisch aan, dan kan je foto’s eerst nog archiveren. Gearchiveerde foto’s verschijnen niet meer in je foto-overzicht, maar ze blijven wel bewaard in je cloud.

“Niet elke foto moet eeuwig bewaard worden.”

Stap 2 / Albums

Na de grote schoonmaak blijven enkel de foto’s die we wel willen bewaren over. Om deze beter te sorteren kan je albums aanmaken. Handig om al je reisavonturen te herbeleven. Een album maak je aan via het menu Albums. Kies een naam en selecteer de foto’s die in het album moeten. Je kan ook nog foto’s vanuit je apparaat importeren naar het album. Is de selectie compleet, klik op Klaar en het album is aangemaakt. Je kan altijd nog foto’s toevoegen of de coverafbeelding veranderen.

“Bundel je meest kostbare herinneringen.”

Stap 3 / Maak een back-up op je laptop

Normaal gezien gebruik je Google Foto’s om een back-up te maken van bestanden die op je apparaat opgeslagen staan. Maar je kan ook de omgekeerde weg bewandelen als je kluis vol begint te zitten of als extra garantie dat je je foto’s niet verliest. De meest eenvoudige weg is om simpelweg één of meerdere foto’s te downloaden. Dit kan door de foto’s te selecteren en op de drie bolletjes te duwen. Iets omslachtiger is Google Takeout gebruiken. Dit programma stelt je in staat om gegevens van alle Google-applicaties die je gebruikt te downloaden. Stel een frequentie, bestandstype en maximale grootte in. Daarna krijg je een mail van Google met een downloadlink die zeven dagen geldig is.

“Maak een back-up van je Google-gegevens.”