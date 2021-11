Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Wil je jouw privacy beschermen of ben je zuinig op de opslag van je smartphone? WhatsApp heeft een handige functie voor jou. Je kunt namelijk instellen dat berichten automatisch worden verwijderd na zeven dagen.

Doordat berichtjes slechts een week lang bewaard blijven, voorkom je dat eventuele gevoelige informatie of persoonsgegevens lang in een chat blijven staan. Je stuurt bijvoorbeeld je adresgegevens door, maar wil mogelijk niet dat de ontvanger deze gegevens na vijf jaar of langer nog in zijn WhatsApp-geschiedenis kan terugvinden. Het is wel belangrijk om te weten dat ontvangers wel een screenshot kunnen maken van het gesprek en afbeeldingen kunnen delen met anderen. Een andere reden kan zijn dat je ruimte wil besparen op jouw toestel. Heb je geen enorme opslagcapaciteit, dan bespaar je wat opslag wanneer je veel foto’s en video’s uit verschillende groepsapps ontvangt. Je kunt dit uitschakelen via ‘Instellingen’ > ‘Opslag en data’. Berichten vreten gelukkig niet zo veel geheugen. Voor media geldt dat deze enkel uit WhatsApp verdwijnen. Ze worden wel bewaard op de smartphone indien je automatisch downloaden hebt ingeschakeld. Het is gelukkig mogelijk om per chat of groepschat in te stellen of je berichten met vervaldatum wil instellen. Zo hoef je niet bang te zijn dat leuke kiekjes van vrienden of familieleden na een week voorgoed van je telefoon verdwijnen.

Stap 1 / Stel berichten met vervaldatum in

Ga naar de chatinstellingen.

Druk op de naam van een contact of op de titel van een groepsgesprek. Hierdoor opent een menu met contactinformatie en verschillende instellingen voor enkel dit gesprek. Vervolgens scrol je naar beneden totdat je ‘Berichten met vervaldatum’ ziet staan. Als je hierop klikt kun je het automatisch verdwijnen van berichten inschakelen door logischerwijs op ‘Aan’ te drukken. In de tekst onder de opties kun je lezen wat je precies hebt ingeschakeld. Je wordt ook nogmaals op de hoogte gesteld dat ontvangers deze berichten wel op andere plekken kunnen bewaren.

Stap 2 / Verstuur berichten

Stel berichten met vervaldatum in.

Nu je berichten met vervaldatum hebt ingesteld, kun je berichten blijven versturen zoals je altijd doet. Belangrijk om te weten is dat bij het beantwoorden van een bericht via de beantwoord-functie het oorspronkelijke bericht geciteerd wordt. Dat kan betekenen dat een geciteerde tekst langer dan zeven dagen in de chat blijft hangen. Het is bovendien mogelijk om berichten met vervaldatum door te sturen naar andere chats. Indien berichten met vervaldatum voor die laatste chat niet is ingeschakeld, zal het bericht daar ook niet na zeven dagen verdwijnen. Ook kan de ontvanger een back-up maken voordat het bericht verdwijnt. In dat geval zullen alle aanwezige berichten met vervaldatum worden verwijderd als de gebruiker de back-up gebruikt om berichten te herstellen.