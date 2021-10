Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Wil die laatste update van Windows 10 maar niet installeren? Met deze tips kan je updateproblemen zelf oplossen zonder een hulplijn te moeten inroepen.

Je systemen regelmatig updaten is belangrijk voor de beveiliging van je apparaat. Die les hoeven we je na 396 edities van Clickx niet meer te spellen. Maar Windows updaten is niet altijd even eenvoudig. Microsoft heeft niet de beste reputatie als het aankomt op het uitrollen van stabiele updatebestanden en er is tijdens de installatie van een Windows-update veel dat kan misgaan. In deze workshop focussen we ons op wat je kan doen als de update simpelweg niet wil installeren.

Stap 1 / Pauzeer updates

Via de instellingen van Windows kan je aangeven om updates automatisch te installeren op momenten dat je je pc niet actief gebruikt. Merk je dat dit niet meer gebeurt, dan kan het een oplossing zijn om die automatische installatie even stop te zetten. Ga naar het menu Bijwerken en Beveiliging en duw op de pauzeknop. Na het herstarten van je laptop hervat je de automatische updates.

Pauzeer en activeer automatische updates.

Stap 2 / Controleer je internetverbinding

Haalt dat niets uit, dan is er wellicht meer aan de hand. Misschien is je internetverbinding niet stabiel genoeg. Controleer je verbinding aan de hand van een ping-test. Open daarvoor de Opdrachtenprompt en typ het commando ‘ping + url’ in. Zie je Lost = 0, dan is er alvast niets mis met je internetverbinding.

Is je internetverbinding wel sterk genoeg?

Stap 3 / Maak ruimte vrij

Wat is er dan wel aan de hand? Een andere mogelijkheid is dat je harde schijf te vol zit om het updatebestand te installeren. Ga in de instellingen via Systeem naar het menu Opslag. Hier zie je hoeveel ruimte je nog vrij hebt op je harde schijf. Is die aardig vol, verwijder dan enkele van de tijdelijke bestanden. Klik hierop en vink in de lijst de bestanden aan de je vrij wil maken. Windows zal ook zelf enkele suggesties doen.

Er is altijd ruimte om vrij te maken.

Stap 4 / Probleemoplosser

Als je tot deze stap van de workshop moet komen, dan sta je wellicht op het punt van wanhoop. Geen nood, er is altijd nog een joker die je achter de hand hebt: de probleemoplossers. Probleemoplossers gaan voor jou op zoek naar wat de oorzaak is van problemen met je apparaat, van verbindingsproblemen tot updateproblemen. Je vindt ze in hetzelfde menu als de updates. Het programma voert een uitgebreide analyse uit van het probleem en gaat het normaal gezien ook te lijf. Voer eens een probleemoplossing uit voor je updates en probeer nadien de update opnieuw te installeren.