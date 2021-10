Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Dat volstaat niet altijd wanneer je geavanceerde instellingen wilt doorvoeren of een andere gebruiker op je pc de vrijheid wil geven om programma’s te installeren. We tonen je hoe je van een gebruikersaccount een administrator met beheerrechten maakt.

Hoe geef je een account in Windows adminrechten?

Stap 1: Log in met je administrator-account

Het spreekt voor zich dat alleen administrator-accounts beheerrechten aan anderen kunnen toekennen. Log daarom in op de hoofdaccount van Windows. Om zeker te zijn dat je met de juiste account ingelogd bent, klik je op de Windows-startknop helemaal links onderaan en vervolgens op instellingen. Kies daarna voor ‘Accounts’. De administrator staat onder ‘Uw info’. Een overzicht van de overige (lokale) accounts vind je onder het voorlaatste menu ‘Gezin en andere gebruikers’.

Onder ‘Gezin en andere gebruikers’ vind je de accounts terug die je beheerrechten kan geven.

Stap 2: Maak een Standaardgebruiker administrator

Ingelogd met de beheerdersaccount van de pc? Klik dan in het menu uit stap 1 de gebruiker aan die je beheerrechten wil geven. Wanneer je hem of haar aanduidt, krijg je de optie ‘Accounttype wijzigen’. In het blauwe venster dat verschijnt kan je kiezen tussen ‘Standaardgebruiker’ en ‘Administrator’. Klik op OK om je keuze te bevestigen. Zo eenvoudig kan dat zijn.

Maak van eender welke standaardgebruiker een administrator met volle beheerrechten.

Stap 3: Alternatieve manier: het configuratiescherm

Als je gewend bent om via het klassieke configuratiescherm te werken, dan is er misschien wel een handigere manier om een gebruiker administrator-rechten te geven. Klik op de zoekfunctie in de Windows-balk en typ ‘Configuratiescherm’. Ga door naar ‘Gebruikersaccounts’. Op de blauwe regel onder de groene titel klik je op ‘Accounttype wijzigen’.

Gebruik je liever het configuratiescherm om het accounttype te wijzigen? Dat kan.

Stap 4: Geef gebruikers de gepaste rol

Na de voorgaande stap verschijnt het menu ‘Accounts beheren’, met een handig overzicht van alle bestaande Windows-accounts. Dit is een geschikt moment om alles na te kijken en je collega’s of huisgenoten in één keer de juiste machtigingen te geven. Klik de gebruiker aan die je wil wijzigen en kies voor de derde regel: ‘Het accounttype wijzigen’. Duid ‘Administrator’ aan en bevestig met de knop ‘Accounttype wijzigen’. Nu hoef je niet meer te babysitten.