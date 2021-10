Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Over het algemeen scoort macOS heel goed op vlak van prestaties. Het komt zelden voor dat apps bevriezen en dat ze daardoor onbruikbaar worden. Maar we moeten natuurlijk ook toegeven dat geen enkel besturingssysteem voor 100% perfect is. Ook in macOS komt het wel eens voor dat een app komt vast te zitten. Vooral als je de overstap maakt naar Big Sur of Monterey binnenkort.

Op dat moment zijn heel wat applicaties nog niet helemaal compatibel met het nieuwe OS, dat brengt soms moeilijkheden met zich mee. Maar hoe kan je nu een app in macOS geforceerd sluiten? Bij Windows heet het CTRL + ALT + DEL, bij macOS is dat CMD + OPT + ESC. In 4 stappen naar het veilig sluiten van apps.

Hoe sluit je apps in macOS geforceerd?

Stap 1: Apple to the rescue

Vooraleer je overgaat tot geforceerd sluiten is het belangrijk dat je de app op natuurlijk wijze probeert af te sluiten. Dat doe je door met je rechtermuisknop op het icoon van de app te klikken en te kiezen voor Stop. Werkt het niet? Dan kan je nog de toestenbordcombinatie CMD + Q proberen. Probeer vooral ook geduldig te blijven. Werkt het niet? Klik dan linksboven op het Apple-logo en kies voor Forceer stop… Ga nu naar stap 2.

Probeer het met CMD + Q.

Stap 2: Forceren doe je zo

Zoek de applicatie die je wil sluiten in de lijst en kies voor Forceer stop. macOS gaat je nu nogmaals vragen of je het zeker weet. Klik nogmaals op Forceer stop. Er zijn ook andere manieren om een applicatie geforceerd te sluiten mocht deze stap voor jou niet werken. Ga daarvoor naar stap 3.

Forceer niet te vaak.

Stap 3: Hulpprogramma

Ga via de Finder naar Programma’s en open het mapje Hulpprogramma’s of Utilities. Je kan ook via de Spotlight zoekfunctie activiteitenweergave invullen. In ieder geval is dat het hulpprogramma dat je nodig hebt. Je krijgt nu een lijst te zien met alle actieve apps op je Mac. Daar zitten heel wat kleinere programma’s tussen en achtergrondprocesson waar je beter ook van afblijft. Mischien kom je ook iets tegen dat je niet meer nodig hebt, weg ermee.

Er zijn verschillende mogelijkheden.

Stap 4: Het kruisje

Klik op de app die je geforceerd wil sluiten en kies voor het kruisje bovenaan in het menu. Ook nu zal macOS vragen of je het zeker weet. Kies dan nogmaals voor Forceer stop. Normaal zou het programma bijna meteen moeten stoppen. Werkt dat niet? Dan raden we aan om te proberen de Mac opnieuw op te starten. Je zou ook nog kunnen proberen om de applicatie te herinstalleren of eerst volledig te verwijderen.