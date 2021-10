Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in



De meeste mensen zullen het wel herkennen: maandelijks, wekelijks of zelfs dagelijks word je lastiggevallen met inkomende oproepen van anonieme bellers. Negen van de tien keer gaat het om verkopers van kranten, tijdschriften, energiemaatschappijen of internetproviders. Over het algemeen zit je niet echt op deze gesprekken te wachten. Er is een handige manier om in één keer korte metten te maken met deze vervelende anonieme telefoontjes: laat je smartphone deze anonieme oproepen automatisch blokkeren. Zo merk jij niet eens dat je anoniem bent gebeld en kun je ongestoord je dag doorkomen.

Het is belangrijk om te weten dat je door het blokkeren van anonieme oproepen ook mogelijk andere belangrijke telefoontjes kunt missen. Ziekenhuizen en overheidsinstanties bellen bijvoorbeeld vaak anoniem. Hierdoor kun je dus ook een belangrijke uitslag van een medisch onderzoek missen. Gelukkig kun je anonieme oproepen net zo makkelijk weer toestaan op jouw smartphone. Handig voor het geval je een belangrijk telefoontje verwacht.

Hoe blokkeer je anonieme oproepen?

iOS

Zoek en open ‘Telefoon’.

Stap 1 / Houd onbekende bellers stil

Op iOS kun je alleen instellen dat je enkel gebeld kan worden door nummers die in je contacten zijn opgeslagen en personen die jij ooit hebt gebeld. In een klap kunnen anonieme nummers daardoor ook geen contact met je opnemen. Open de ‘Instellingen’ op jouw iPhone. Scrol naar beneden tot je ‘Telefoon’ ziet staan of typ dit woord in de zoekbalk bovenaan. Druk op het icoontje en selecteer ‘Houd onbekende bellers stil’.

Stap 2 / Bekijk door wie je gebeld bent

Oproepen van iedereen die niet in jouw contactenlijst staat en die jijzelf nog nooit hebt gebeld (inclusief anonieme bellers) worden automatisch genegeerd. Je krijgt dus geen melding en je smartphone zal niet trillen en geen geluid afspelen. Deze oproepen van onbekende nummers worden echter wel doorverwezen naar jouw voicemail en weergegeven in jouw recente oproepenlijst. Je kunt dus alsnog een eventuele voicemail afluisteren en terugvinden door wie je bent gebeld.

Android

Raadpleeg de instellingen.

Stap 1 / Blokkeer anonieme nummers

Niet ieder Android-toestel heeft dezelfde menu’s, maar de werkwijze is grotendeels hetzelfde. Ga naar ‘Telefoon’ > ‘Meer’ (de drie puntjes boven elkaar) > ‘Instellingen’ > ‘Oproepen blokkeren’ (of iets wat hier op lijkt) > ‘Geblokkeerde nummers’. Kies hier voor ‘Anonieme oproepen blokkeren’. Belangrijk: deze methode werkt helaas lang niet op alle Android-toestellen. Dit geldt onder andere voor OnePlus-toestellen. Een oplossing kan zijn om je in te schrijven voor de Bel-me-niet-meer-lijst. Zo voorkom je dat je wordt gebeld door marketingbedrijven via anonieme nummers. Om je wens om niet meer gebeld te worden door te geven, surf je naar www.dncm.be.