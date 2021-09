Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Veel mensen die vaak op hun smartphone surfen, zullen ongetwijfeld ooit al wel eens een leuke afbeelding hebben gezien die ze met hun vrienden willen delen, of het nu een foto van een post op sociale media is, een leuk paar schoenen dat ze online hebben gevonden of een grappige meme. Soms kan het lastig of onpraktisch zijn om een afbeelding te downloaden, zeker als je in je Foto’s-App door het bos de bomen niet meer ziet. Dan kan je gebruik maken van een schermopname die je vaak meteen kan bewerken en vervolgens doorsturen. Het bewerken van screenshots in Android is best eenvoudig, en het geeft je de mogelijkheid om een schermopname te delen die je eerst kan bijsnijden, van filters voorzien of waar je wat op kan tekenen. Wij laten je hier zien hoe makkelijk het is.

Hoe bewerk je een screenshot in Android?

Stap 1: Neem of zoek je screenshot

Als je op het scherm staat dat je wil opslaan, dan ga je daar met je gebruikelijke methode mee aan de slag. Bij de meeste Android-smartphones moet je daarvoor de aan/uit-knop en volume omlaagknop tegelijkertijd voor indrukken. Dit kan afhangen van toestel tot toestel, dus je kan het proberen of opzoeken als het mislukt.

Heb je deze schermopname reeds gemaakt, dan kan je mee naar de volgende stap.

Bij Pixel smartphones heb je de optie om schermopnames meteen te bewerken, maar wel minder uitgebreid.

Stap 2: Vinden

Om je schermopname te bewerken dien je op zoek te gaan naar deze afbeelding bij jouw Foto’s app. Ga naar de categorie Screenshots en klik op de gelijknamige map. Daar zal je al jouw schermopnames kunnen terugvinden in chronologisch aflopende orde. Tik op je gewenste afbeelding en je zal onderaan de optie krijgen om ze te bewerken.

Samsung en Pixel smartphones geven je in veel gevallen meteen bij het maken van de screenshot onderaan je scherm al de optie om de afbeelding te bewerken of rechtstreeks te delen. Bij de snelle bewerkingsopties die je hier terugvindt zal je opmerken dat ze eerder beperkt zijn. Dat is handig als je snel iets wil doorsturen. Voor meer filters en aanpassingen aan de kleuren zal je ook hier via de Foto’s app moeten gaan.

Bewerk al je foto’s in een handomdraai.

Stap 3: Bewerken

Zodra je met de bewerker aan de slag gaat, dan valt je op dat de opties bij het aanpassen van je afbeelding hier, net zoals bij je andere afbeeldingen, talrijk zijn. Je kan de kleurentint, contrast en helderheid aanpassen, de afbeelding draaien of bijsnijden en scherpte, filters, markeringen en zelfs tekst toevoegen. Tik vervolgens onderaan op Klaar en Kopie opslaan en je krijgt een nieuw opgemaakte versie van je schermopname die je naar hartenlust kan delen.