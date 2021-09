Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Een gezonde geest in een gezond lichaam, en wat is er nu eenvoudiger en beter voor je conditie dan elke week enkele kilometers te lopen? We hebben allemaal de voorbije maanden genoeg binnen gezeten, dus het wordt tijd om daar zelf wat verandering in te brengen. Loopapps zijn er inmiddels in alle vormen en maten, maar vele beperken zich tot een bepaalde hoeveelheid functionaliteiten. Gelukkig is er ook Runkeeper, een uitgebreide en gratis app voor iedereen die graag wat overzicht heeft over zijn workouts. Dankzij zijn brede waaier aan mogelijkheden en inzichten is het een perfecte app voor zowel beginners als veteranen. We tonen je ook kort hoe je met de app aan de slag gaat om je volledig in topvorm krijgen op tijd voor de zomer.

Runkeeper downloaden

Download de Runkeeper app in de App Store of Play Store en maak je account aan. Dat kan vrij eenvoudig met jouw e-mailadres, maar er zijn ook opties om het met je Google, Facebook, of Apple-account te doen. Je zal ook gevraagd worden om de app toegang te geven tot jouw locatie en beweging. Dat is vrij cruciaal als je natuurlijk wil dat de app je kan volgen tijdens je sportieve uitjes.

Geef je eigen doelen in voor een optimale training.

Personaliseren

Vervolgens zal de app proberen om een beeld te krijgen van je huidige ervaring en conditie aan de hand van enkele vragen. Daarna geeft Runkeeper je de mogelijkheid om een doel in te stellen dat je wil behalen tegen een bepaalde einddatum.

Hierna kom je op het startscherm van de app terecht en kan je alles iets gerichter afstellen. Om je trainingen aangenamer te maken kan je jouw favoriete muziekapp combineren met Runkeeper, zodat jouw lievelingsmuziek nooit veraf is. Onderaan het startscherm kan je bij Training ook je eigen schema ingeven waarmee je elke work out een stap dichter bij je einddoel raakt. De GPS-functie van de app kan ook voor andere sporten worden gebruikt, zoals fietsen, zwemmen en meer, maar lopen is en blijft de focus van Runkeeper.

Kies zelf waar je je focus legt.

Lopen met Runkeeper

Nu moet je enkel nog je loopschoenen aantrekken en de baan op, maar dat kan de app natuurlijk niet voor jou doen. Zet je schrap op je beginpunt en druk op Start. Om de workout te stoppen druk je op Pauze en vervolgens op Stop. Dit komt nu automatisch bij jouw activiteiten terecht.

Community-uitdagingen zorgen ervoor dat je nooit stilzit.

In het menu kan je bij Ik de algemene statistieken van jouw loopactiviteiten terugvinden, zoals je totale afstand, de verbruikte calorieën en je gemiddelde snelheid. Ook voor de sociale lopers onder ons heeft Runkeeper een oplossing. Je kan vrienden die ook van de app gebruikmaken toevoegen om op de hoogte te blijven van hun prestaties. Er zijn tevens grotere uitdagingen voor de hele Runkeeper-community die je steeds actief houden. Je loopt dus niet meer echt alleen.

Runkeeper Premium

Voor de meer geavanceerde lopers die meer inzicht willen in loopprestaties bestaat er ook een betalend abonnement. Voor 39,99 euro per jaar of 9,99 euro per maand krijg je toegang tot trainingsschema’s, diepere statistieken en de optie om trainingen te vergelijken, wat enorm handig kan zijn om echt alles uit je trainingen te halen. Als je hier geen nood aan hebt, dan loop je gewoon rustig verder met de gratis versie.