Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Als je voor je werk of privé aan het browsen slaat, dan merk je al meteen op dat jouw bureaublad binnen de kortste keren volgepropt staat met verschillende tabbladen. De komst van ultrawijde monitoren heeft het ons er ook niet makkelijker op gemaakt. Als je beslist om je browservenster met alle verschillende tabbladen over het hele scherm te plaatsen, dan krijg je al gauw nekpijn van het van links naar rechts kijken. Je zal ook tussen de hoeveelheid icoontjes waarschijnlijk niet meer de juiste tab terugvinden waar je mee aan het werk was. Verticale tabbladen bieden bij al deze problemen echter de uitkomst.

Hier knelt helaas al snel het schoentje: niet alle browsers ondersteunen verticale tabbladen. Google Chrome heeft het bijvoorbeeld nog niet, maar we hopen dat daar snel verandering in komt. De overstap kan wat gek lijken in het begin, maar zodra je aan de nieuwe opstelling gewend raakt, is de kans klein dat je ooit terug overstapt naar horizontale tabbladen.

Hoe gebruik je verticale tabbladen in Microsoft Edge?

STAP 1 / Tabs

De kans is bestaande dat de verticale tabs reeds ingesteld staan, al is dat niet overal zo. In de linkerbovenhoek kan je mogelijk een icoontje zien van iets dat op een mini-browservenster lijkt met in het midden een zwarte pijl die naar links wijst. Als je daarop klikt, dan maak je automatisch de overstap naar verticale tabbladen en kan je er meteen mee aan de slag. Je hoeft dan de rest van de uitleg niet meer te volgen. Als dat niet zo is, dan volg je de onderstaande stappen.

De kans bestaat dat je niet al te ver moet zoeken.

STAP 2 / Instellingen

Om te beginnen open je natuurlijk de Edge-browser. Rechtsboven zal je je jouw profiel kunnen terugvinden, en rechts daarvan drie horizontale bolletjes. Daar ga je op zoek naar het tandwieltje van Instellingen. In het Instellingen-menu ga je vervolgens links op zoek naar de knop van Uiterlijk.

Het lijkt verborgen, maar het zal je eindeloos veel productiever maken.

STAP 3 / Werkbalk

Onder het puntje Werkbalk aanpassen zal je als eerste item ‘Knop voor verticale tabbladen weergeven’ kunnen terugvinden. Schakel deze knop in, zodat je in de linkerbovenhoek van de browser het icoontje van de verticale tabs ziet verschijnen. Hiermee kan je nu zelf in Microsoft Edge wisselen van horizontale naar verticale tabs en omgekeerd.

Toon de verticale tabs zoals jij ze het liefst hebt.

STAP 4 / Aanpassingen

Als de nieuwe look je bevalt, dan kan je bij jouw nieuwe verticale lijst met tabbladen bovenaan kiezen om het deelvenster vast te maken, of om het te laten inklappen. Zo kan je aardig wat plaats besparen en van een veel logischer overzicht van jouw tabbladen genieten.