De taakbalk van Windows 10 dient om je meest gebruikte applicaties op een rij te zetten zodat deze altijd beschikbaar zijn (en om te zien hoe laat het is). Deze bevindt zich standaard onderaan je bureaublad. Windows laat je veel ruimte om de taakbalk naar eigen smaak in te richten. Zo leer je die instellingen benutten om je persoonlijke taakbalk ordelijk te houden.

Hoe hou ik mijn taakbalk overzichtelijk?

Stap 1: Voeg applicaties toe

Beginnen doen we bij de basis: het toevoegen van applicaties. Om de taakbalk niet leeg te doen openen, zijn na installatie van Windows enkele systeemapps toegevoegd. Wil je een applicatie toevoegen, dan kan dat op twee manieren. Je zoekt de applicatie op via de zoekbalk of je klikt met de rechtermuisknop op het bureaubladicoon. Klik op Toevoegen aan de startbalk. Je ziet nu een icoontje verschijnen (indien niet, open de applicatie).

Te veel applicaties doet de taakbalk zeer slordig ogen. Om een applicatie die je minder frequent gebruikt weer te verwijderen klik je met de rechtermuisknop op het icoon en vervolgens op Losmaken van taakbalk. Versleep iconen om ze van plaats te wisselen.

Voeg applicaties toe aan de taakbalk om ze sneller te openen.

Stap 2: Maak gebruik van de taakbalkinstellingen

Je kan de taakbalk in Windows 10 vervolgens naar eigen smaak inrichten. Beweeg de cursor in de taakbalk en klik op de rechtermuisknop. Hier heb je al enkele basisinstellingen die je kan aanpassen, zoals pictogrammen om rechts te weergeven en het verkleinen van de zoekbalk. Voor meer opties dien je Taakbalkinstellingen te openen. In dit menu kan je onder andere de taakbalk vergrendelen en/of verbergen en de grootte van de iconen aanpassen. Hoeft de taakbalk voor jou niet per se onderaan je bureaublad te staan, dan kan je hem via dit menu positioneren waar je maar wilt.

Via het menu Kleuren kan je de Windows-layout nog in een ander kleurtje stoppen. Ga aan de slag met deze instellingen om de taakbalk voor jezelf overzichtelijk te maken.

Pas de weergave van de taakbalk naar eigen smaak aan.