De Gezondheids-app van iOS hebben we al enkele keren besproken. Deze keer is het de beurt aan het slaapgedeelte. Hoe slaap je? Hoelang slaap je? Wanneer ben je wakker en hoelang duurt je REM-slaap? Het zijn allemaal dingen die we ons wel eens afvragen. Op zich kan je de kwaliteit van je slaap zelf wel bepalen, je staat immers op met ofwel een slecht gevoel, of een goed gevoel. Daar heb je geen ingewikkelde gadgets voor nodig. Maar wie vaker op staat met een slecht gevoel kan er goed aan doen om zijn of haar slaapatroon toch eens van dichterbij te gaan analyseren. En daar komt je iPhone om de hoek, hoe werkt het en waar kan je die informatie terugvinden en instellen? We leggen het je uit in deze workshop.

Stap 1 / Gezondheids-app

We overlopen de Gezondheids-app in iOS nog een keer. Je herkent de app aan het icoontje met het rode hart in de rechter bovenhoek. Open de app en je zal – afhankelijk van wat je eerder hebt ingesteld – je favoriete gegevens te zien krijgen. Draag je een smartwatch die gekoppeld is? Dan zal je onder andere je hartslag zien, het aantal stappen en eventueel al een eenvoudige slaapanalyse. Wie bijvoorbeeld een slimme tandenborstel heeft en dat gekoppeld heeft aan iOS Gezondheid zal zijn of haar poetsbeurten hier kunnen volgen.

Stap 2 / Bedtijd

Om de beste slaapgegevens te verzamelen kan je best op voorhand bedtijd instellen op je iPhone. Daarmee weet iOS al een stuk beter wanneer je gaat slapen en dus niet meer actief bent op je toestel. Het besturingssysteem gaat namelijk opvolgen of je tijdens bedtijd actief bent op je iPhone. Die gegevens worden dan meegenomen in je slaapanalyse. Een voorbeeld: je stelt bedtijd in vanaf 22 uur ’s avonds tot en met 6.30 uur ’s ochtends maar je ligt om 01.00 ’s nachts wakker en scrolt door Facebook. Dan zal iOS die ‘wakkere’ momenten meenemen in de slaapgegevens van die nacht.

Stap 3 / Slaap analyseren

Om je slaap uiteindelijk te gaan analyseren tik je onderaan op Gegevens. Kies in het menu voor Slaap en je zal hier al je slaapgegevens te zien krijgen. Bovenaan krijg je de mogelijkheid om je slaapgegevens per maand of per week te bekijken. Dat doe je door bovenaan op het tabblad te tikken. Tik op een dag naar keuze om meer gedetailleerde gegevens te bekijken. Rechtsboven kan je ook altijd zelf nog extra gegevens toevoegen voor een betere analyse. Ga naar onder bij Hoogtepunten. De app zal hier jouw gemiddelde slaap gaan analysteren en vergelijken met andere weken of maanden. Als je meer dan normaal zou geslapen hebben de voorbij periode, dan toont de Gezondheids-app een ‘toename’. Bij ‘afname’ toont de app de dagen dat je minder hebt geslapen dan gemiddeld. Tik op ‘toon meer gegevens’ om factoren te wijzigen. Je kan daar bijvoorbeeld aanpassen wanneer de iPhone je slaap meet, hoeveel je slaapdoel per dag is enzovoort.

Stap 4 / gadgets

Wie vaak gebruikmaakt van gadgets kan die ook gebruiken voor zijn of haar slaap. Een smartwatch kan al heel veel helpen. Bepaalde modellen kijken ook naar je ademhaling en zelfs het zuurstof in je bloed. Withings heeft een specifieke slaaptracker die je onder je matras legt. Het toestel meet gedurende de hele nacht jouw slaappatroon en kan zo ’s ochtends een gedetailleerd overzicht geven. Dat is vooral handig voor mensen die vermoeden dat ze slaapapneu hebben of andere slaapproblemen. De Withings Sleeptracker kan het voor jou allemaal vastleggen. Die gegevens kan je koppelen in iOS Gezondheid, daardoor kan je alles centraliseren en heb je geen 10 verschillende apps nodig.