Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Wanneer je voor het eerst je Mac of MacBook opstart, krijg je de vraag om een account aan te maken inclusief wachtwoord. Deze combinatie heb je vervolgens elke keer nodig als je wilt inloggen op jouw apparaat. We hoeven je natuurlijk niet uit te leggen dat het belangrijk is dat je deze gegevens goed moet onthouden. Wat vaak wel vergeten wordt, is dat het raadzaam is om eens in de zoveel tijd van wachtwoord te veranderen. Doe je dat niet, dan vergroot je de kans dat een kwaadwillende aan de haal kan gaan met je account, mocht diegene op de een of andere manier aan je wachtwoord zijn geraakt.

Als ezelsbruggetje zou je kunnen aanhouden om elk begin van een nieuw halfjaar je wachtwoord te wijzigen, of wanneer de klok een uur vooruit of achteruitgaat. Hieronder vertellen we je meer over hoe je makkelijk en snel het wachtwoord van jouw Mac of MacBook kunt wijzigen.

Hoe wijzig je het wachtwoord van je Mac?

Stap 1 / Systeemvoorkeuren

Linksboven op je scherm druk je op het Apple-logo om ‘Systeemvoorkeuren’ te openen. Je kunt er ook voor kiezen om op het Instellingen-icoontje te drukken in het dock onderaan. Vervolgens zie je de nodige opties verschijnen op je beeldscherm. Tik vervolgens één keer op ‘Gebruikers en groepen’.

Er leiden meer wegen naar Systeemvoorkeuren.

Stap 2 / hangslot openen

Vervolgens kom je in een instellingenmenu terecht waar je aan de slag kunt met je inloggegevens. Voordat je daaraan begint, moet je op het hangslot linksonder klikken en je wachtwoord nogmaals opgeven. Anders is het niet mogelijk om alle gegevens aan te passen. Als het wachtwoord is ingevuld, zie je dat het hangslot geopend is en kun je aan de slag met de rest.

Het slotje zie je linksonder staan.

Stap 3 / wachtwoord wijzigen

Druk vervolgens op ‘Wijzig wachtwoord…’ en er verschijnt een pop-up waar je jouw oude wachtwoord moet ingeven, gevolgd door twee keer het nieuwe wachtwoord (onder het kopje ‘Controle’ moet de tweede dus). We raden je aan om een hint mee te geven bij het kopje ‘Aanwijzing’. Mocht je ooit je wachtwoord niet meer herinneren, kan dit steuntje In de rug ervoor zorgen dat je je het wachtwoord toch weer kunt herinneren.

Bedenk een hint voor je nieuwe wachtwoord.

Stap 4 / Automatisch inloggen?

Ben je helemaal klaar met het telkens moeten invoeren van je paswoord bij het inloggen? Dan kun je bij het kopje ‘Inlogopties’ ervoor kiezen om automatisch inloggen in te schakelen. Deze optie zouden we alleen gebruiken als jij de enige bent die gebruikmaakt van de Mac of MacBook in kwestie, en zelfs dan raden we je uit veiligheidsoverwegingen eigenlijk af om van deze functie gebruik te maken. Als je FileVault (waarmee je jouw gegevens versleutelt op je Mac) ingeschakeld hebt op je Mac-apparaat, dan is deze optie sowieso niet beschikbaar.