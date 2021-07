Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Heb je informatie over iets nodig? Even Googelen en je hebt het zo gevonden! Elke dag worden miljoenen zoekopdrachten ingegeven in de zoekmachine van Google. Maar met Google Search kan je heel wat meer dan doen. Google heeft ontelbare handige trucjes die je het leven makkelijker kunnen maken. Om jezelf een echte Google Search-expert te kunnen noemen, moet je deze trucs kennen:

Google weet alles.

Tip 1 / Specifieer je zoekopdracht

Meestal typen we gewoon maar wat woorden in de zoekbalk en laten we Google de rest doen. Dat werkt vaak, maar het spreekt voor zich dat hoe meer we de opdrachten afbakenen, hoe nuttiger de resultaten zullen zijn. Met leestekens en voegwoorden kan je al veel bereiken. Typ je OF tussen zoektermen, dan zoekt Google naar pagina’s die één van de termen bevatten, met EN geef je aan dat alle termen aanwezig moeten zijn. Een * kan je toevoegen om aan te geven dat er een ontbrekend woord is, en een minteken om een term uit de resultaten te laten filteren. Weet je specifiek op welke website je wil zoeken, dan kan je met de filter website: dat specifiëren. Dat werkt ook voor bepaalde bestandtypen (filetype: ), verwijzingen (link: ) of gerelateerde websites (related: ).

Maak Google duidelijk wat je zoekt.

Stap 2 / Het weerbericht

Wil je weten wat voor weer het gaat worden vandaag, of ben je benieuwd of ze in New York goed weer hebben? Google vertelt het je graag. Alles wat je daarvoor moet doen is de zoekterm weer + stad ingeven en je krijgt een weersvoorspelling voor de komende week te zien. Vergelijkbaar kan je met tijd + stad zien hoe laat het is in andere tijdszones.

Check snel even het weerbericht voor je naar buiten gaat.

Stap 3 / Reken met cijfers en woorden

Google helpt je ook met wiskundige en taalkundige problemen. Lees je een woord in een andere taal die je niet begrijpt? Typ dan het woord + vertaling in de zoekbalk en je krijgt een directe vertaling naar het Nederlands. Voor rekensommen heeft Google Search een ingebouwde rekenmachine die in mum van tijd complexe sommen oplost. Die rekenfuncties kan je ook gebruiken om meeteenheden om te rekenen. Van kilogram naar pond, van mijl naar kilometer, van dollar naar euro, … Google kan het allemaal.

Geen rekenmachine op zak? Test de rekenkennis van Google!

Stap 4 / Speel Mijnenveger

Google Search hoeft niet altijd informatief gebruikt te worden; sommige functies zijn puur voor entertainment bedoeld. Zo biedt de zoekmachine een select aantal spelletjes aan. Typ mijnenveger en je kan meteen beginnen spelen. Dit werkt ook voor Pacman, Snake, Patience, quizzen en weetjes.

Na inspanning volgt ontspanning.

Natuurlijk heeft Google Search nog veel meer te bieden. Zo bestaan er handige shortcuts voor het vinden van locaties, reisinformatie, weetjes over bekende personen etc. De mogelijkheden zijn eindeloos.