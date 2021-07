Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Door onze massale aanwezigheid op het internet is online privacy vandaag de dag belangrijker dan ooit. Nieuws over datalekken bij technologiebedrijven bevestigen dat alleen maar: het kan bij elk socialmediaplatform misgaan. Ook LinkedIn heeft zich al schuldig gemaakt aan het kwijtspelen van persoonlijke gegevens. Redenen genoeg dus om je LinkedIn-privacy regelmatig eens te controleren.

Je privacy controleren doe je via je profielinstellingen. De werkwijze is min of meer gelijk voor de mobiele als de webversie, dus het maakt niet uit welk apparaat je gebruikt. Klik op je profielfoto en navigeer naar Instellingen en privacy. Dit is de backoffice van je LinkedIn-account. In het kader van privacybeheer zijn er twee secties waar we in geïnteresseerd zijn.

Hoe verhoog ik mijn privacy op LinkedIn?

1. Gegevensprivacy

De meest voor de hand liggende is het menu Gegevensprivacy. Dit menu valt nog eens uiteen in drie secties. We overlopen eerst Hoe LinkedIn je gegevens gebruikt. Beperk cookies tot maximaal functionele cookies of schakel deze volledig uit als je LinkedIn weinig gebruikt. Het is ook aan te raden je zoekgeschiedenis regelmatig eens leeg te maken. Jammer genoeg kan je dit niet automatisch laten doen. Wil je een volledig overzicht van je LinkedIn-gegevens, dan kan je een kopie van je persoonlijk archief aanvragen.

LinkedIn is een veel gebruikt medium om een nieuwe baan te zoeken. Zoek je een baan, is het niet onlogisch dat je je profiel zichtbaar wilt maken voor recruiters. Via het privacymenu kan je dat gecontroleerd doen. Stel in of LinkedIn je cv mag meeleveren en je interesse voor een vacature kenbaar mag maken. Ben je niet (meer) op zoek, schakel deze instellingen dan opnieuw uit. Via Andere applicaties tenslotte zie je welke externe apps je ooit toegang hebt verleend tot je LinkedIn-profiel. Maak deze lijst leeg.

Neem de controle over je data in eigen handen.

2. Advertentievoorkeuren

Laat er geen misverstand over bestaan: LinkedIn is een bedrijf dat ergens haar winst moet halen. Opdat wij de applicatie gratis mogen gebruiken verkoopt LinkedIn advertenties. Die advertenties worden opgesteld op basis van persoonlijke gegevens die wij het bedrijf bezorgen. We hebben gelukkig wel controle over welke gegevens LinkedIn mag doorspelen aan adverteerders. Dit beheer je via het menu Advertentievoorkeuren. Ten eerste kan je kiezen of je gepersonaliseerde advertenties wil zien. Neen bedankt.

Nu gaan we even bekijken welke data LinkedIn van ons opslaat voor advertenties. LinkedIn bewaart uiteraard de persoonlijke gegevens die op ons account zichtbaar zijn (leeftijd, opleiding, huidige functie), maar ook onze connecties, bedrijven die we volgen, locatie en ga zo maar verder. Elke muisklik zegt iets over ons. Welke gegevens moet je nu prijsgeven? Ons advies is eigenlijk simpel: hoe minder hoe beter. Schakel de opslag uit waar mogelijk. Tenslotte kan je ook gegevens van externe applicaties koppelen aan je advertentievoorkeuren binnen LinkedIn. Ook hier raden we aan de wisselwerking tussen LinkedIn en andere platformen zo beperkt mogelijk te houden.

Geef niet alles zomaar prijs.

