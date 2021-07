Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Met een simpele knoppencombinatie op je iPhone kun je Face ID en Touch ID tijdelijk blokkeren. Je kunt je iPhone dan niet ontgrendelen door middel van Face ID of Touch ID, maar je móét je jouw toegangscode invoeren om binnen te raken. Zo voorkom je dat kwaadwillenden jouw iPhone voor jouw gezicht houden of jouw vingerafdruk gebruiken om de telefoon te ontgrendelen. Hoewel je deze extra beveiligingslaag hopelijk nooit nodig zult hebben, is het handig om deze methode in je achterhoofd te houden.

FaceID blokkeren in twee stappen

1. Stel SOS-noodmeldingen in

Ga naar Instellingen > Noodmelding en zet vervolgens Automatisch bellen uit. Zo voorkom je dat er een geluidssignaal afgaat bij het activeren van de blokkade voor Face ID of Touch ID. Zorg er ook voor dat Bellen met zijknop is ingeschakeld. Als je dat nog niet gedaan hebt, is het wellicht slim om een SOS-contactpersoon toe te voegen in geval van nood.

Stap 2 / Activeer de blokkade

Het inschakelen van de tijdelijke blokkade voor Face ID en Touch ID is zeer eenvoudig: houd de aan/uit-knop en een van de volumeknoppen van je iPhone tegelijkertijd een paar seconden ingedrukt. Je hoeft hiervoor niet op je scherm te kijken. Je kunt dit ook onopvallend vanuit je broekzak te doen. Is de situatie weer veilig, of heb je Face ID of Touch ID per ongeluk uitgeschakeld? Voer simpelweg je toegangscode in om de iPhone te ontgrendelen. Dan is Face ID of Touch ID ook weer ingeschakeld.