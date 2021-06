Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Als je net als ons veel tijd spendeert met browsen op Google Chrome, dan ben je waarschijnlijk ook al eens geconfronteerd geweest met een overdaad aan bladwijzers en extensies voor verschillende doeleinden. Dankzij het opstellen van gebruikersprofielen bij Google Chrome kan je dit eenvoudig oplossen. Hiermee krijgt iedereen zijn eigen werkveld om naar hartenlust in te surfen.

Profielen zijn trouwens niet alleen handig als je met veel verschillende mensen afhankelijk bent van één computer om te browsen, zoals bij veel gezinnen het geval is. Je kan er eentje maken voor jouw alledaagse browse-activititeiten en hobbies, en eentje voor jouw professionele doeleinden. Zo heb je steeds de juiste bookmarks bij de hand en hou je die afleidende sociale media-links voor na de werkuren. Wij tonen je hier hoe je snel je eigen profielen kan instellen.

Stap 1: Gebruikersprofielen

Om te beginnen open je de Google Chrome-browser. Rechtsboven zal je dan naast links naar de drie bolletjes jouw huidige profiel kunnen selecteren. In dit kader zal je in staat zijn om uit te loggen bij je bestaande profiel of Google-account. Onderaan vind je ook een lijstje terug met de beschikbare profielen zodat je nieuwe tabbladsessies kan openen. Selecteer hier onderaan Toevoegen om met je nieuwe profiel van start te gaan.

Kies een icoon.

Stap 2: Personaliseren

Nu kan je jouw nieuwe profiel wat beginnen vormgeven. Voeg een naam toe voor de gebruiker of je activiteit en maak alles af met een mooie profielfoto. Je kan hier trouwens kiezen om bureaubladsnelkoppelingen in te stellen. Zo kan iedereen rechtstreeks met zijn eigen gepersonaliseerde tabbladen aan de slag, of weet je meteen waar jouw favoriete bladwijzers staan.

Begin van nul, of synchroniseer met jouw eigen Google-account.

Stap 3: Afwerken en synchroniseren

Nu kan je aan de slag met je eigen browsersessie. Chrome zal je hier de optie geven om het profiel verder in te stellen. Je kan kiezen met welke Google-bookmarks je graag reeds van start wil gaan, waaronder YouTube, Gmail en Maps. Daarnaast krijg je ook de kans om wat extra kleur toe te voegen met een eigen achtergrond.

Meerdere gebruikers op dezelfde computer kunnen ook hun eigen Google-account synchroniseren met het gewenste profiel. Dat maakt het nog eenvoudiger, en je kan zelfs de data afstemmen met andere toestellen.

Schakel eenvoudig tussen de verschillende profielopties.

Stap 4: Wijzigingen

Ben je toch niet helemaal overtuigd met de uitstraling van jouw profiel? Stel dat profiel actief en ga daar naar Instellingen bij de drie puntjes rechtsboven. Bij Naam en afbeelding voor Chrome kan je alles opnieuw vormgeven. Als je gebruikers wil verwijderen, dan kan je op het tandwieltje klikken bij de lijst met profielen en ze daar weggooien.

Zodra je de profielen hebt ingesteld, kan je op een meer georganiseerde manier met de browser aan de slag. Wissel eenvoudig van profiel afhankelijk van de persoon die ermee bezig is of het werk dat je wilt uitvoeren, en je zal ongetwijfeld binnen de kortste keren merken dat jouw browser een stuk meer gestroomlijnd aanvoelt.