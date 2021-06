Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Dat doe je met Adobe Acrobat Reader. Het PDF-programma bestaat al jaren en weet perfect wat je als gebruiker nodig hebt. De laastste jaren zijn een heleboel extra functies toegevoegd maar vaak moet je daarvoor betalen. Voor deze workshop kan je gebruikmaken van de gratis versie van Acrobat Reader DC voor Mac, PC of je Android- of iOS-toestel. Het programma werkt op alle platformen en dat maakt Acrobat Reader nu zo aantrekkelijk. Het feit dat je niet hoeft na te denken maar in een paar simpele klikken dat PDF-document zo ondertekend hebt is nog maar het begin.

DE KANS IS GROOT DAT JE ACROBAT READER OOIT AL GEBRUIKT HEBT.

Hoe een PDF digitaal ondertekenen?

Stap 1: De installatie

Om te beginnen moet je Acrobat Reader installeren op je PC of Mac indien dat nog niet gebeurd is. Het rode icoontje zal je vermoedelijk snel herkennen aangezien de kans meer dan 100% is dat je ooit al met dit programma hebt gewerkt. Na de installatie open je het programma en klik je rechtsboven op aanmelden. Indien je nog geen account hebt kan je je best registreren. Wil je alleen gebruikmaken van Acrobat Reader op één toestel? Dan kan hoef je geen account aan te maken. Het grote voordeel van het account is dat je daarmee op al je toestellen kan inloggen en dat Adobe je PDF’s ook op één centrale plek zal bijhouden. Altijd handig wanneer je snel een belangrijk document nodig hebt.

Aanmelden of registreren is aangeraden.

Stap 2: PDF ondertekenen op Mac en Windows

Open nu een PDF-document naar keuze en klik rechts in het menu op invullen en ondertekenen. Kies in het volgende menu nogmaals voor invullen en ondertekenen. Je krijgt nu automatisch de mogelijkheid om tekstvelden in te vullen. Met A/a kan je de tekst verkleinen en vergroten. Wil je ondertekenen? Klik dan rechtsboven op onderteken. Kies voor initialen toevoegen +. In het volgende menu kies je voor de optie tekenen. Teken je handtekening en klik op toepassen. Acrobat Reader zal je handtekening nu onthouden. Klik op je handtekening en zet het op de plaats naar keuze. Sla je bestand nu opnieuw op en je kan het document terugsturen.

In een paar seconden is je document ondertekend.

Stap 3: Android, iOS & iPadOS

Het principe in stap 2 is heel vergelijkbaar als je gebruikmaakt van Acrobat Reader op Android, iOS, ChromeOS of iPadOS. Download en installeer de applicatie in de App Store (Apple) of Google Play Store (Android). Open de applicatie en meld je aan met het account dat je al hebt. Indien niet kan je je ook registreren via Facebook of Google. Open een PDF-document naar keuze.

Je krijgt dan rechtsonder een blauw icoontje te zien met een pennetje, tik daarop. Je krijgt nu dezelfde keuze om te invullen en ondertekenen. Als het goed is heeft het programma jouw handtekening al op zak. Kies rechtsbovenaan voor het icoontje met de vulpen/handtekening en selecteer je handtekening. Laat los op de gewenste plaats in het document. Sla op en je document is klaar om te verzenden.