Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Je bent je computer aan het upgraden en hebt besloten om hem eerst van grotere en snellere opslag te voorzien. Maar hoe begin je daar aan? Moeilijk is het niet als je deze stappen volgt.

Je computer openen, het blijft iets dat veel mensen afschrikt. Nochtans zijn er veel redenen om dat wél te doen. Denk daarbij aan het stof dat zich ongetwijfeld heeft opgebouwd in de behuizing en stilaan je componenten aan het verstikken is. Zo verbruiken ze niet alleen meer energie, ze zijn ook een brandgevaar. Dezelfde angst houdt veel gebruikers ook tegen om een upgrade door te voeren die een immens verschil kan maken in de prestaties van je computer. Zoals kiezen voor snellere opslag.

Hoe vervang je de opslag van je PC?

Stap 1 / Keuze van de nieuwe opslag

Je hebt de beslissing genomen op te upgraden. Goed! De volgende knoop die je moet doorhakken is welk formaat opslag je wil. We hebben bijvoorbeeld eerder al de Samsung 870 EVO SSD getest, een traditionele SSD die een pak sneller is dan de dikke, trage HDD die zich nu mogelijk in je computer bevindt.

Je kan echter ook opteren voor een m.2 SSD, een dun latje dat je in een speciaal slot op je moederbord installeert. Nieuwe moederborden hebben er zo meestal twee, maar als je computer wat ouder is zou het kunnen dat deze bij jou ontbreken. Uiteraard kan je ook opnieuw opteren voor een klassieke HDD, maar dit raden we enkel aan als je een plek nodig hebt om grote hoeveelheden bestanden op te slaan, zoals je foto- of video-collectie.

Een HDD in bracket onderin de computer en stroomkabel.

Stap 2 / Voorbereiding

Voor je de computer opent is het belangrijk om hem volledig uit te schakelen via de aan/uitknop. Trek ook de stekker uit je computer om zeker te zijn. Haal vervolgens de zijpanelen van je computer. Dit proces verschilt afhankelijk van je behuizing, maar meestal draai je enkele grote schroeven (al dan niet duimschroeven) los en schuif je de panelen er makkelijk af. Installeer je een m.2 SSD, dan hoef je enkel het paneel dat je toegang geeft tot je moederbord te verwijderen.

Een SSD gemonteerd tegen de zijwand, aan de achterkant van het moederbord.

Stap 3 / Je opslag installeren

Installeer je een klassieke HDD, dan ga je eerst op zoek naar de plek waar je deze kan installeren. Omdat ze aardig groot zijn is daar steeds een bracket voor voorzien. Meestal bevindt dat bracket zich helemaal onderaan, maar het kan bij oudere cases ook onder de cd-rom drive zitten. Het bracket past nauw om je schijf en zorgt voor de nodige ondersteuning. Met vier schroefjes die bij je HDD zitten houdt je het geheel in zijn plaats.

Een HDD gebruikt twee kabels: een SATA-kabel voor dataoverdracht en een stroomkabel. De dunne SATA kabel sluit je aan op je moederbord waar je huidige schijf ook bevestigd is. De stroomkabel die je nodig hebt is al in je computer aanwezig en wordt mogelijk al gebruikt, maar één kabel kan makkelijk meerdere schijven van stroom voorzien. Het installatieproces voor een klassieke SSD is gelijkaardig en vaak wordt er een kleinere bracket voorzien. Het is echter ook mogelijk dat je SSD op de achterkant van je moederbord of op de bodem van je case gemonteerd kan worden. Let daarvoor op de aanwezige schroefgaten.

Voor een m.2 SSD tenslotte hoef je enkel even het latje in het juiste slot te schuiven en aan de andere kant het schroefje vast te schroeven. Dit soort opslag is dus zeker aan te raden voor wie binnen vijf minuten klaar wil zijn.