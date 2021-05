Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Wat is je vaste berichtenapp? We durven er geld op inzetten dat het antwoord WhatsApp is. Maar er zijn voldoende alternatieven te vinden. Één van die alternatieven is Telegram. Het woord ‘telegram’ klinkt vandaag de dag als iets uit de middeleeuwen, maar het is een communicatiemiddel dat altijd stond voor snelheid, betrouwbaarheid en rechtsgeldigheid. Dat zijn mooie beloftes voor een berichtenapp, maar maakt Telegram die waar? In deze workshop zetten we je op weg om het zelf te ondervinden.

Stap 1 / Maak een account aan

We moeten natuurlijk eerst een account aanmaken. Daarvoor moeten we de applicatie downloaden op onze smartphone (Android of iOS). Een account maak je aan met je telefoonnummer. Na het ingeven van je telefoonnummer zal je een sms met een vijfcijferige verificatiecode krijgen. Geef die in en de app is gebruiksklaar. Je kan nu net als bij WhatsApp een profielfoto en bio toevoegen om je account wat persoonlijker te maken. Telegram biedt de mogelijkheid om meerdere accounts en telefoonnummers te koppelen aan één toestel. We kunnen aanraden om ook de desktopapplicatie van Telegram te installeren op je pc.

Stap 2 / Verzend een Telegram

Nu ben je klaar om berichten te gaan verzenden met Telegram. Je kan één-op-één chatten met je contacten, maar ook groepen of channels aanmaken. Nodig maar snel wat vrienden uit, want je kan tot maar liefst 200.000 mensen samenbrengen in één groep! Telegram heeft alle features die je kent van WhatsApp. Je kan gifjes, foto’s, bestanden, locaties en wat je maar wil toevoegen aan je berichten.

Maar Telegram heeft nog heel wat meer functies. We durven zelfs zeggen dat geen enkele berichtenapp zo uitgebreid is als Telegram op gebied van features. Je kan bijvoorbeeld een bericht inplannen voor een later tijdstip. Dat doe je door de verzendknop wat langer ingedrukt te houden en op Plan bericht te duwen. Inplannen kan tot een jaar vooruit! Geplande berichten vind je terug via het kalendericoon in de berichtbalk. Je kan ze tot moment van verzending bewerken of verwijderen. Door op een bericht te duwen kan je een bericht zelfs na verzending nog bewerken om gênante spelfouten te corrigeren. Overige features laten we je graag zelf nog ontdekken.

Stap 3 / Privacy & beveiliging

We bespreken enkel nog hoe je je account kan beveiligen. Helaas is Telegram hier wel wat minder uitgebreid in. Zo versleutelt de app niet standaard je berichten; dat doet het enkel voor ‘geheime chats’. Een chat geheim maken doe je door naar een conversatie te gaan door op een contact te duwen en via de drie bolletjes Geheime chat te openen. Voor groepsgesprekken is dit spijtig genoeg niet mogelijk. In het menu Privacy en veiligheid stel je de beveiliging en de privacy voor je account in, maar dit menu is minder uitgebreid dan het privacymenu van WhatsApp. Één van de meest opvallende functies hier is wellicht dat je Telegram kan vragen je account te verwijderen als je langere tijd (vanaf 1 maand) inactief bent geweest.

Stap 4 / Importeer je WhatsApp-gesprekken

Overgestapt naar Telegram, maar mis je je gespreksgeschiedenis? Je kan ze importeren naar Telegram als je minstens versie 7.4.1 hebt. Open je WhatsApp en duid een chat naar keuze aan. Tik bovenaan op je contact. Je komt nu in een nieuw menu terecht. Onderaan kies je exporteer chat. Je krijgt nu de keuze om het chatarchief te exporteren mét of zonder media. Indien je zo volledig mogelijk wil zijn, kiezen we best voor voeg media bij. De chat zal nu exporteren naar een ZIP-archief. Je krijgt nu via het deelmenu de mogelijkheid om Telegram te kiezen en duidt het betreffende contact aan.

Voila, dat was het! Je kan voorgaande twee stapjes nu herhalen bij alle WhatsApp-contacten die zich ook op Telegram hebben aangesloten.