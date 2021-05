Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Gmail behoort al jaren tot een van de populairste maildiensten in de wereld. Je Gmail-account is echter meer dan onderdeel van een maildienst. Het is namelijk ook meteen je Google-account. Je kunt jouw mail onder andere linken aan een pagina in Analytics, bestanden opslaan in de cloud via Drive, op afstand foto’s en video’s bekijken van je Android en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wanneer je een technologie-apparaat niet meer gebruikt of kwijt bent geraakt, is het aan te raden om je Gmail-account los te koppelen. Zo kunnen kwaadwillenden niet meer zo makkelijk bij gevoelige informatie. Wij vertellen je hoe je jouw Gmail-account op afstand los kunt koppelen.

Stap 1 / Ga naar Gmail

Ga op je PC of laptop naar je Gmail (je kunt dit ook op je smartphone doen, maar met een groot scherm gaat het makkelijker). Dit kan via mail.google.com. Log in als je nog niet ingelogd bent. Vervolgens zie je een overzicht van je mail, met rechtsboven een knop met daarin de profielfoto van je Gmail-account (of initialen als je geen foto hebt ingesteld). Je ziet in de pop-up onder je naam en mailadres vervolgens ‘Je Google-account beheren’ staan. Als je hierop klikt opent de overzichtspagina van je Gmail-account.

Houd de controle over welke apparaten toegang hebben.

Stap 2 / Apparaten beheren

Links van het scherm zie je een lijstje staan met instellingsopties. Klik hier op ‘Beveiliging’ en je ziet onder het kopje ‘Je apparaten’ op welke apparaten jij aangemeld bent met je Gmail-account. Druk op ‘apparaten beheren’ voor het volledige overzicht. Klik op het vakje van elk product voor meer informatie. In dit vervolgscherm kun je uitloggen, het apparaat zoeken, en een melding sturen wanneer je een apparaat niet herkent, waarna gevraagd wordt om je wachtwoord te wijzigen. Je kunt ook één stap terug doen en bij elk apparaat wat je wil verwijderen op de drie bolletjes drukken, om vervolgens te klikken op ‘Uitloggen’.