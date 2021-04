Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Super handig, zo’n spraakassistent op je smartphone. Soms wil je echter geen reactie en is de uitvoering van de opdracht genoeg. Hoe houd je Google stil en val je niemand lastig met de harde stem van jouw Google Assistent? Met een paar stappen regel je het.

Google Assistant

Natuurlijk maak je zo veel mogelijk gebruik van je Google Assistent. Zeker als jouw huis voorzien is van genoeg smart home apparaten maak je daarmee het leven een stukje makkelijker en aangenamer. Met je stem lampen bedienen, de deur op slot doen en de verwarming een tandje lager… erg gemakkelijk! Maar soms wil je ook geen reactie van Google. De lampen uitdoen op de slaapkamer van de kinderen met een fluisterend commando verliest zijn effect als Google luidkeels antwoordt: “Oke, lamp kinderkamer uitschakelen”.

Stap 1 / Instellingen

Open vooraleerst de Google Assistent app. Let wel: deze functie werkt enkel op Android smartphones, de iOS-versie van Google Assistent ondersteunt deze functie niet. Klik in de app op het icoontje linksonder, waarop je naar het grote menu gaat van Google Assistent. Tik in het daarop volgende venster op het icoon van je profiel: dat is je portretfoto, je beginletter of een andere afbeelding die je hebt ingesteld.

Open de achterkant van Google Assistent

Stap 2 / stem kiezen

In het instellingenscherm kun je tal van opties aanpassen en op jouw smaak afstemmen. Ons doel is echter duidelijk: we willen Google Assistent het zwijgen opleggen. Scrol hiervoor in het instellingenmenu naar beneden, tot je bij de optie Assistent-stem uitkomt. Tik daarop. Scrol een stukje naar beneden, tot je bij Spraakuitvoer komt. Daar staat jouw apparaat vermeld. Zodra je hierop hebt getikt, krijg je alle beschikbare opties te zien. Waar je in het Engels meer functies ter beschikking hebt, kun je in het Nederlands slechts kiezen uit Aan of Alleen Handsfree. Activeer Alleen Handsfree om alle gesproken antwoorden, opmerkingen en bevestigingen van Google uit te schakelen. Alarmen, wekkers en andere geluiden worden nog wel afgespeeld.