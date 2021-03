Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Sinds iOS 14 krijg je als gebruiker ein-de-lijk meer keuzemogelijkheden voor de indeling van je thuisscherm. Apps kan je verhuizen naar de appbibliotheek zodat ze geen plaats meer innemen op je thuisscherm en het is ook mogelijk om widgets toe te voegen. Denk dan bijvoorbeeld aan een foto, kalender, weersvoorspelling en meer. Widgetsmith tilt die mogelijkheid naar een hoger niveau door uitgebreide widgets te voorzien en je alle flexibiliteit te geven voor de stijl van de widgets.

Stap 1 / Widgetsmith installeren

Widgetsmith is een applicatie die je gratis vindt in de Apple App Store voor iPhone en iPad. Download en open de applicatie. Door te betalen voor de applicatie krijg je toegang tot meer geavanceerde widgets en stijlen, maar met de gratis versie kom je ook al ver. De werkwijze bij Widgetsmith is dat je via de applicatie je widgets ontwerpt. Vervolgens kan je via iOS een widget toevoegen en daar selecteren welke van de geconfigureerde widgets uit Widgetsmith je wil weergeven.

Widgetsmith laat je voor elk formaat een widget maken.

Stap 2 / Je thuisscherm vullen

Het handigste is om eerst de widgets te voorzien op je thuisscherm. Zo zie je meteen welke widgets op je thuisscherm zal passen. Ga naar je thuisscherm en blijf duwen op een lege plaats. Druk vervolgens linksboven op het plus-icoontje en scrol helemaal naar beneden en druk daar op Widgetsmith. Kies nu uit een kleine, middelgrote of grote widget. Herhaal deze stap tot je alle gewenste widget-formaten op je thuisscherm hebt geplaatst.

Voorzie alvast de gewenste widgets.

Stap 3 / Widgets configureren

Nu je elke widget van een plaatsje hebt voorzien, gaan we elke widget configureren in Widgetsmith. Open de applicatie en maak voor elk formaat widget dat je net op je thuisscherm hebt geplaatst, een corresponderende widget aan binnen de applicatie. Tik nu op een van de widgets en geef deze een nuttige naam door bovenaan op de naam te tikken. Kies bijvoorbeeld voor “foto”, “reminders” of “stappenteller”. Vervolgens tik je centraal op de widget om een overzicht te openen van alle beschikbaar widgets. Kies hier bijvoorbeeld voor Photos in Album om verschillende foto’s te tonen, Reminders om je volgende herinneringen te zien of Moon Phase om de stand van de maan te zien. Door te drukken op Font, Tint Color, Background Color en Border Color krijg je extra mogelijkheden om de stijl van de widget aan te passen. Probeer gerust alles uit! We laten het als extra uitdaging aan de lezer om zelf te experimenteren met de “timed widgets”. Hiermee kan je bijvoorbeeld instellen dat je ’s ochtends andere widgets te zien krijgt dan ’s avonds. Heb je per ongeluk een widget gemaakt binnen Widgetsmith die je wil verwijderen, dan doe je dit door de widget naar links te slepen.

Via Widgetsmith configureer je de widgets.

Stap 4 / Widgets koppelen

Nu je jouw widgets hebt geconfigureerd in Widgetsmith, dien je ze enkel nog te koppelen aan de widgets op je thuisscherm. Hiervoor druk je lang op de widget op je thuisscherm tot je de optie Wijzig widget te zien krijgt. Je krijgt nu een lijst te zien met al je widgets van dat formaat. Door nogmaals te tikken op Widget kan je een lijst openen van alle gemaakte widgets en hier vervolgens de gewenste widget uit kiezen.