Een slecht werkende wifi-verbinding kan een behoorlijke domper zijn in je smarthome. Wanneer je netwerk niet goed werkt, kunnen al je smarthome producten ook niet goed werken. Het is dan ook belangrijk om je wifi-netwerk gezond te houden, zodat je het meeste uit je producten kan halen. De applicatie WiFiman van netwerkgigant Ubiquiti analyseert je wifi-netwerk. Met die gegevens kan jij je netwerk vervolgens weer wat beter maken.

Stap 1 / Applicatie installeren

Zoek in de Google Play Store of Apple App Store naar WiFiman van Ubiquiti. Heb je de keuze tussen beide apparaten, kies dan voor Android. De Android-versie beschikt namelijk over meer mogelijkheden (wegens de beperkingen die Apple oplegt). Bij het eerste gebruik dien je op Vraag locatietoestemming aan te klikken en vervolgens de toestemming te verlenen. Je krijgt onderaan nu vier menu-items te zien: Snelheidstest, Status, Draadloos en Ontdekken. Die laatste knop geeft je een overzicht van alle apparaten in je netwerk, wat erg handig kan zijn wanneer je op zoek bent naar het IP-adres van een specifiek apparaat.

Geef de applicatie de nodige machtigingen.

Stap 2 / Je netwerk analyseren

De hoofdreden van een slechte wifi-verbinding is het slechte bereik van je wifi-netwerk. Wanneer het signaal te zwak is, kan je onmogelijk goede resultaten krijgen. Druk op Draadloos en selecteer nu het wifi-netwerk waarmee je verbonden bent. Druk bij “Wi-Fi link Analyzer” nu op Start. De kracht van het signaal wordt nu uitgedrukt in decibel-milliwatts (dBm). Loop nu door het huis en je ziet meteen waar er eventuele ‘gaten’ in je dekking zitten. Op basis van deze gegevens kan je besluiten om je access point al dan niet een andere plaats te geven of een extra access point te voorzien. Experimenteer ermee tot je op alle belangrijkste plaatsen in je huis een degelijke wifi-dekking hebt.