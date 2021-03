De redactie van Clickx richt de aandacht op enkele van hun favoriete gadgets en apps.



1. Amazon Dot Echo

De vierde generatie van de Dot Echo is de nieuwste versie van de slimme speaker van Amazon. De bolvormige Dot Echo vormt je aanspreekpunt als het op de bediening van jouw smart home aankomt. Dankzij de stemassistent heb je toegang tot je muziekbibliotheek, het nieuws, alle compatibele en verbonden smart home-toestellen en kan je Alexa inschakelen om (bijna) al jouw vragen te beantwoorden. Stream muziek via Spotify of koppel de Dot Echo met je smartphone of tablet met Bluetooth om het toestel als speaker te gebruiken. Als je er twee in huis haalt, dan kan je ze zelfs met elkaar koppelen om stereogeluid af te spelen. Er is bij dit toestel ook aan de privacy gedacht met een microfoonknop, zodat je de microfoon kan uitschakelen en Amazon belet van mee te luisteren. Let wel op, want Nederlands is nog niet beschikbaar als taal om het toestel mee te bedienen. Dat houdt dus in dat je al jouw bevelen in het Engels zal moeten doen doorgeven.

Prijs: Ontdek de beste prijs bij Amazon.

“Alexa, waar liggen mijn sleutels?”

2. Bose Frames



Soms wil je gewoon flaneren in de zon, er goed uitzien én genieten van je favoriete muziek. Gelukkig er dan Bose om je op elk vlak bij te staan. Maak kennis met de Frames, de audiozonnebrillen van Bose. Naast de basisfunctie als zonnebril zitten er ook miniatuurspeakers in het montuur verborgen, die geluid direct naar je oren sturen.

Dankzij een bluetoothverbinding connecteer je ze in een wip met je smartphone of tablet. Zo is je eigen muziekbibliotheek of favoriete streamingdienst zoals Spotify nooit veraf. Met de bijhorende app kan je ook alle instellingen naar je hand zetten om het meeste uit je muziekervaring te halen en nieuwe functies te ontgrendelen. Het modieuze toestel weegt 45 gram, is eenvoudig op te laden en kan je op een volle batterij tot 3,5 uur voorzien van je lievelingsmuziek. De zonnebril is in verschillende groottes en modellen verkrijgbaar, gaande van een sportversie tot eentje met afgeronde brilglazen. Daarnaast zijn er ook andere kleuren lenzen mogelijk, dus voor ieder wat wils.

Prijs: Vanaf 199 euro bij Coolblue.

Een zonnebril met muziek in.

3. Oculus Quest 2 VR

Virtual reality-ervaringen zijn ongelofelijk leuk, maar worden vaak vergezeld van een aanzienlijk prijskaartje. De Oculus Quest 2 is het ultieme bewijs dat dit niet zo hoeft te zijn. Met deze VR-bril heb je geen behoefte aan een dure computer waar alles op draait, want alle hardware zit immers in de bril inbegrepen. Dankzij een resolutie van 1832×1920 pixels per lens moet je je weinig zorgen maken over de grafische getrouwheid. Naast de headset krijg je er twee touch controllers bij die waarmee je de virtuele wereld kan manipuleren. De standaardversie heeft 64GB opslaggeheugen, maar er is er ook eentje met 256GB te koop. Als je toch iets meer uit je bril wil halen, dan kan je hem steeds met de USB-C-kabel aan je desktop verbinden om de grafische krachten van je computer in te schakelen. Van zodra je alles aan de kant hebt geschoven en je virtuele speelveld hebt afgebakend, loopt alles vanzelf. Om met de VR-bril aan de slag te gaan moet je wel over een Facebook-account beschikken, want zonder ben je er niets mee.

Prijs: Vanaf 349 euro via Oculus.com

VR voor iedereen.

4. Ember Mug 2

Geen fan van koude koffie? De Ember Mug 2 is een slimme mok die je favoriete drankje voor jou warm kan houden. De mok is eenvoudig met je smartphone te koppelen waar je de temperatuur van je drankje kan opgeven. Er zijn verschillende aanpasbare profielen per soorten drank beschikbaar, waardoor je eenvoudig kan kiezen waar je zin hebt zonder elke keer alles handmatig te moeten instellen. Van zodra je koffie op temperatuur is, licht er een lampje op dat aangeeft dat je verder kan met drinken. Naast het instellen van je gewenste temperatuur per drankje kan je in de app ook aflezen hoeveel koffie je al op hebt, om je cafeïne-gebruik in te perken of juist aan te moedigen. De mok bevat een verwarmingselement waardoor jouw koffie of thee nooit hoeft af te koelen. Dankzij de batterij kan je tot anderhalf uur genieten van warme drankjes. Als je de beker op zijn oplaadschotel plaatst, dan laadt de batterij automatisch op en moet je je geen zorgen maken over lauwe koffie. De mok hoort niet in vaatwasser thuis, maar ze is voorzien van een keramische laag, waardoor ze snel kan worden afgewassen. Daarnaast is en blijft het high tech-toestel een prachtige mok die heel leuk op je bureau staat.

Prijs: Vanaf 119 euro bij Coolblue.

Hou het warm met deze mok.

App van de maand: Signal

Hecht je graag waarde aan je data en de privacy van je chatgesprekken? Dan loont het zeker om eens een kijkje te nemen bij Signal. Gezien de hetze over de gewijzigde gebruiksvoorwaarden en het nieuwe privacybeleid van WhatsApp laait de discussie over de veiligheid van je gegevens weer op. Gelukkig zijn er dan applicaties zoals Signal die niet moeilijk doen en gewoon een degelijke chatapp voorzien, met een duidelijke focus op de garantie van jouw privacy en veiligheid van je data. Naast de standaard functionaliteiten die je van een chat-applicatie mag verwachten, kan je ook videogesprekken voeren. Dit is allemaal voorzien van een strakke end-to-end-encryptie waardoor niemand mee kan luisteren, en het is nog eens gratis op de koop toe. Signal is gratis voor alle gebruikers en heeft ook geen advertenties, al kan je wel een donatie maken om de dienst draaiende te houden.

Prijs: Gratis te downloaden via Signal.org