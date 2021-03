Wie is Kate? We leerden de nieuwe, sympathieke virtuele assistent van KBC wat beter kennen.



Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Eind vorig jaar introduceerde KBC als eerste bank in België een virtuele assistent om via de mobiele applicatie haar klanten vanop afstand snel te adviseren over hun bankzaken en beleggingen. De virtuele assistent kreeg de naam Kate. We hebben Kate even tijd gegeven om te wennen aan haar nieuwe job, maar nu is het tijd om eens uit te zoeken wat deze virtuele assistente allemaal kan.

Stap 1 / Open KBC Mobile

Download deze eerst voor Android of iOS als dat nog niet gebeurd zou zijn. Leuk detail: je hoeft geen klant te zijn bij KBC om van de mobiele applicatie gebruik te kunnen maken. Met de app kan je heel wat meer doen dan je bankzaken regelen. Je kan er bijvoorbeeld je trein- of busticket mee betalen, cinematickets kopen en zelfs updates ontvangen van voetbalwedstrijden uit de Belgische eerste klasse! Kate vind je door op het blauwe icoon rechtsboven te duwen.

Stap 2 / Stel Kate een vraag

Je date met Kate is nu begonnen. Je zal zien dat het chatmenu van Kate veel gelijkenissen vertoont met dat van andere virtuele assistenten zoals Google Assistant en Siri. Breek het ijs door haar een vraag te stellen. Dat kan door iets in de microfoon in te spreken, of een chatberichtje sturen als je verlegen bent. Kate is perfect tweetalig: je kan zowel in het Nederlands als in het Frans met haar communiceren. Je gebruikt Kate natuurlijk niet zoals Google Assistent om naar het weer te vragen of een mop te vertellen. Kate is een digitale bankadviseur die je helpt je bankverrichtingen op orde te krijgen.

Wil ik tien euro betalen aan mijn collega Thibault, dan zeg ik Hey Kate, schrijf 10 euro over aan Thibault, en zij doet de rest. Voor het bewijs van mijn wagen op te vragen zeg ik Hey Kate, toon het verzekeringsbewijs van mijn Dacia Sandero en de nummerplaat van mijn wagen. Je kan haar ook vragen om in je historiek te gaan neuzen of een bepaalde factuur al betaald is, bijvoorbeeld: Hey Kate, heb ik de factuur van Proximus voor de maand februari al betaald? Aangezien Kate uit zelflerende algoritmen opgebouwd is, zullen de functies van de assistent steeds uitgebreider worden en zal zij je een dienstverlening op maat kunnen verlenen. Is je vraag te moeilijk voor Kate, dan verwijst ze je door naar een medewerker van KBC die je verder helpt.

Zit je met een dringende vraag? Kate staat 24/7 voor je klaar! Afbeelding: KBC

Stap 3 / Schakel proactieve diensten in

Je kan de volgorde ook omdraaien en Kate in bepaalde situaties met jou contact laten opnemen. Daarvoor moet je de proactieve diensten inschakelen in de app. Was er een zware storm ’s nachts? Dan zal Kate je vragen of je schade hebt waar de verzekeringen kunnen tussenkomen. Het bericht zal er dan ongeveer zo uitzien: Hallo Jens, dat was nogal een storm gisteren. Hopelijk heb je geen schade? Heb je je parkeerticket betaald in de app? Kate verwittigt je dan dat de parkeersessie erop zit zonder dat je dat haar hoeft te vragen: Hallo Jens. Je parkeersessie zit er over 10 minuten op. Proactieve diensten kunnen ook ingeschakeld voor het simuleren van woonkredieten of het upgraden van je verzekeringen.