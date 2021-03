Augmented reality is dichterbij dan je denkt. Met deze tools brengt Google een nieuwe wondere wereld tot bij je thuis.



We kunnen ons geen leven meer inbeelden zonder technologie van Google. De zoekmachine is één van onze belangrijkste bronnen van informatie, en de gemiddelde smartphone staat vol met Google-apps. Omwille van die grote impact op ons dagelijkse leven is Google het medium bij uitstek om met nieuwe technologieën in aanraking te komen. In deze workshop ontdekken we enkele simpele tools van Google om thuis augmented reality te ontdekken.

Tip 1 / Google Lens

Je kan Google Lens downloaden via de Play Store, al is de kans groot dat jouw smartphonecamera het al ondersteunt. Open je camera en ga naar Meer om Lens te zoeken en aan te zetten. Nu moet je je camera richten op een object in je huis, bijvoorbeeld een plant, en op de sluiterknop duwen om te zoeken. Lens projecteert blauwe bolletjes op het object om je richtpunten te geven. Herkent Google het object, dan zal Lens je vertellen wat je voor je ziet en je relevante Google-zoekopdrachten tonen (al zijn die niet altijd even nuttig). Naast objecten kan Google Lens ook woorden in teksten herkennen en je hier meer uitleg over geven. Vanaf nu kan je iedereen omverblazen met je kennis.

“Weet je niet welk soort plant je thuis hebt? Google Lens vertelt het je graag!”

Tip 2 / Op safari met Google Search

Heb je je woonkamer altijd al eens willen omtoveren tot een beestenboel? Het kan met Google Search. Via een ingebouwde AR-tool in de mobiele zoekmachine kan je een 3D-weergave van je favoriete dier in je living projecteren. Typ bijvoorbeeld het woord tijger in de zoekbalk. Duw dan op Weergeven in 3D, vervolgens Tonen in je ruimte en schrik jezelf een hoedje. Plots staat er een Bengaalse tijger voor je neus! Veel kan je dat dier niet laten doen, maar het is wel een bijzonder zicht. De dieren worden ook op een representatieve schaal weergeven. Een tijger zal veel groter zijn dan een cavia.



“Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes!”

Tip 3 / Google toont de weg

Gebruik je graag de navigatie-app Google Maps, maar kan je niet zo goed kaartlezen? Google introduceerde vorig jaar Live View. Die toont je letterlijk en figuurlijk de weg. Als je in Google Maps de routebeschrijving voor een bestemming opzoekt, zie je onderaan de optie Live View staan. Als je daarop duwt, zal Google je vragen je camera te richten op herkenningspunten zoals gebouwen en verkeersborden om je exacte positie te bepalen en je te helpen oriënteren. De route die je moet volgen wordt dan geprojecteerd op je scherm. Uit veiligheidsoverwegingen is het wel aan te raden de Live View-modus enkel te gebruiken wanneer je stilstaat.

“Dwaal nooit meer van het padje af dankzij Google Maps Live View.”

Wat is augmented reality?

Augmented reality projecteert computergegeneerde beelden bovenop de werkelijkheid. Zo krijg je eigenlijk een mix te zien tussen fictie en realiteit. De meeste smartphonecamera’s zijn tegenwoordig uitgerust met AR-sensoren zodat iedereen ermee kan experimenteren. AR wordt vaak verward met virtual reality, maar VR dompelt je onder in een volledig fictieve realiteit.