Dagelijks laat je op heel wat plaatsen ongetwijfeld je e-mailadres achter. Zo val je echter ook makkelijker ten prooi aan spam en hackers. Gelukkig is er een oplossing.



Met Firefox Relay kan je eenvoudig anonieme e-mailadressen maken. Achterliggend worden mails dan doorgestuurd naar je eigen e-mailadres. Op die manier kan je voor accounts gewoon een van je anonieme adressen gebruiken, zodat je jouw echte e-mailadres niet moet prijsgeven. Idealiter gebruik je voor elk account een nieuwe anonieme alias, maar Firefox Relay is voorlopig nog beperkt tot 5 aliassen per gebruiker. In de nabije toekomst wordt het aantal aliassen onbeperkt.

Stap 1 / Installatie

Navigeer naar relay.firefox.com en log in met je Firefox account. Heb je er nog geen, dan kan je er eerst even een aanmaken. Na het inloggen kom je terecht op het centrale dashboard van Firefox Relay, waar je een overzicht krijgt van al je aliassen en hoeveel mails er werden geblokkeerd/doorgestuurd. Ook kan je hier een “Account name” toevoegen per alias. Zo houd je bij welk adres overeenkomt met welk account.

Het dashboard geeft je een centraal overzicht van al je aliassen.

Stap 2 / extensie gebruiken

Het is natuurlijk niet zo handig om steeds naar het dashboard te moeten om een alias aan te maken. Firefox Relay heeft echter ook een add-on voor Firefox. Zoek bij addons.mozilla.org naar “Firefox Relay” en installeer de extensie. Wanneer je nu ergens een account aanmaakt, zal je bij het e-mailveld een Firefox Relay icoon zien verschijnen. Klik hierop en gebruik de knop Generate New Alias om automatisch een nieuw alias te laten invullen. De “Account name” zal automatisch worden ingevuld op het Firefox Relay dashboard. Gebruik nu deze alias voor je nieuwe account (op eender welke website) en je hoeft je echte e-mailadres helemaal niet prijs te geven!