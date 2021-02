Afbeeldingen, video’s en GIFs sturen via WhatsApp zijn een leuke manier om met elkaar verbonden te blijven, maar ze kunnen best veel opslaggeheugen in beslag nemen. Wij laten je zien hoe je ze kan verwijderen.



Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

WhatsApp is een van de meest handige en veelgebruikte applicaties om gratis te chatten met je familie en vrienden. Al die chatgesprekken brengen echter soms een overvloed aan leuke afbeeldingen, filmpjes of GIFs met zich mee die al snel veel ruimte vreten op jouw smartphone. Deze kan je verwijderen, en de chatapplicatie heeft recent aanpassingen gemaakt om je hierbij iets meer controle te geven.

STAP 1 /Open Whatsapp

Open WhatsApp op je smartphone en ga rechtsboven op zoek naar drie bolletjes. Tik daarop en ga naar Instellingen. Vervolgens ga je naar Opslag en data. Hier kan je onderaan aanvinken wanneer je media wil downloaden. Het is aan te raden om hier enkel media te laten downloaden als je verbonden bent met een Wi-Fi-netwerk, omdat je zo geen beroep hoeft te doen op jouw mobiele data. Daarna kies je bovenaan Opslag beheren.

STAP 2 /Selecteer

Zo krijg je een overzicht te zien van de hoeveelheid opslaggeheugen dat de media van WhatsApp op jouw smartphone gebruikt. Als je snel grote bestanden wil verwijderen, dan ga je best naar Groter dan 5 MB. Hier krijg je alle bestanden in volgorde van grootte te zien, maar rechtsboven kan je ze rangschikken qua nieuwste of oudste. Selecteer hier media die je wil weggooien, of vink ‘Alles selecteren’ aan om alles te verwijderen. Op het vorige scherm kan je per chat alle media verwijderen en zo gerichter plaats maken. Nu heb je weer plek voor nieuwe apps, of gewoon meer filmpjes en GIFs.