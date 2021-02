Dit zijn de nieuwe gadgets die onze redactie deze maand heeft uitgekozen. Zit er iets voor jou tussen?



Leukste gadgets in februari 2021

Tile

Laat jij jouw spullen regelmatig ergens slingeren en vergeet jij waar je deze hebt gelaten? Met een Tile-tracker weet jij altijd jouw eigendommen terug te vinden. Door de Tile Pro te bevestigen aan een sleutelbos, koffer, tas of andere waardevolle eigendommen, kun je de locatie ervan volgen via de Tile-app op jouw Android- of iOS-toestel. De locatie wordt via bluetooth gedeeld.

Als de Tile buiten bereik van jouw telefoon of tablet is, kun je de laatst bekende locatie ervan inzien. De Tile Slim is slechts 2,4 mm dik en kun je handig kwijt in je portemonnee, paspoort, binnenzak van je jas of laptoptas. Speciaal voor de feestdagen zijn er Limited Editions beschikbaar om cadeau te doen. Ideaal voor onder de kerstboom. Met het Tile Performance Pack krijg je zowel een Tile Pro als een Tile Slim. Je kunt de Tile natuurlijk meegeven aan je kinderen, zodat je met een gerust hart in de gaten kunt houden waar zij uithangen.Koop hier je Tile

Prijs: 34,99 euro (Tile Pro), 62,99 euro (Tile Performance Pack)

Tile helpt verloren spullen terug te vinden

Apple Watch SE

Het beste wat de smartwatches van Apple te bieden heeft, zit nu ook verpakt in een Apple Watch met een niet al te groot prijskaartje. De Apple Watch SE heeft een premium ontwerp en is daarnaast een uitstekende metgezel voor jouw iPhone. Deze smartwatch kent verschillende gezondheidsfuncties en is ook erg handig als fitnesstracker. Zo kan de Apple Watch SE jouw val detecteren en een SOS-noodmelding uitsturen.

Dit slimme horloge is ook in staat om jouw hartslag te meten en jouw slaappatroon te monitoren. Deze smartwatch is ontzettend geschikt voor het bijhouden van jouw algehele gezondheid. Het grootste verschil met de duurdere Apple Watch 6 is het ontbreken van een scherm dat altijd aan kan blijven staan.

Om het scherm van de smartwatch te activeren, zal je jouw pols naar je toe moeten wijzen. Ook mist er een zuurstofsaturatiemeter, wat voor de meeste mensen waarschijnlijk geen harde eis is. Er zijn verschillende soorten bandjes te koop voor de Apple Watch, met allerlei kleuren en patronen. Zo kun je de smartwatch passend maken voor elke gelegenheid.Koop hier je Apple Watch

Prijs: 299 euro (40 mm), 329 euro (44 mm)

Betaalbare Apple Watch met goede functies

Nanoleaf Essentials

Tijdens de donkere decemberdagen wil je er gezellig en knus bijzitten. Er is niets dat de sfeer meer beïnvloedt dan wat lichtjes. Nanoleaf heeft een goedkopere Essentials-lijn op de markt gebracht, als antwoord op de slimme verlichting van Philips Hue. De uniek vormgegeven lampen zijn via de Nanoleaf App, Apple HomeKit of Google Home te bedienen. Jouw slimme woning heeft er nog nooit zo gezellig uit gezien. Je kunt de Nanoleaf-lampen instellen om op bepaalde tijden automatisch in te schakelen.

Het is in staat om het zonlicht na te bootsen rond de tijd dat je wekker gaat. Daarnaast zijn er meer dan 16 miljoen kleuren en wittinten beschikbaar, zodat je het licht in de kamer kunt aanpassen aan jouw gemoedstoestand of wens. De lampen zijn te verbinden via bluetooth of het vrij nieuwe ‘thread’. Laatstgenoemde is een protocol waarmee slimme apparaten met elkaar communiceren. Door de integratie met Google Home en Apple Homekit, kun je deze slimme lampen gemakkelijk combineren met verlichting van andere slimme aanbieders.Koop hier je Nanoleaf

Prijs: 19,99 euro per lamp

Verlicht je huis in stijl

DJI Mini 2

Deze lichtgewicht drone past in de palm van je hand, maar je hoeft niet bang te zijn dat deze snel uit de lucht zal waaien. Met een batterijduur van een halfuur biedt deze kleine drone de mogelijkheid om op je gemakje de beste Ultra HD-beelden te schieten. De DJI Mini 2 beschikt over een 12MP camera die 4K/30 fps kan schieten. Door het compacte, inklapbare ontwerp is deze drone gemakkelijk mee te nemen op reis. Dat is natuurlijk ook heel handig als je vaak door de bossen wandelt en graag kiekjes van de natuur met je familie of vrienden deelt. Omdat deze drone minder dan 250 gram weegt, mag je met deze minidrone vliegen zonder een theorie- of praktijkexamen af te moeten leggen. Van alle drones die er zijn, is dit waarschijnlijk de meest geschikte voor mensen die nieuw zijn in de wereld van rondvliegende drones.Schaf hier je nieuwe drone aan

Prijs: vanaf 459 euro

Schiet de mooiste beelden met deze compacte drone

App van de maand

Chwazi

Je hoeft nooit meer uit te vechten wie de afwas moet doen, de hond uit moet laten of de container buiten moet zetten. De mobiele app Chwazi wijst een slachtoffer aan. Het ontwerp van de app ziet er heel simpel uit. Het bestaat voornamelijk uit een zwart vlak. Maar zodra je jouw vinger op het scherm legt, verschijnt er een gekleurde bubbel.

Zodra alle potentiële afwassers hun vinger op het scherm hebben gelegd, kiest de app willekeurig één vinger uit. Dat is degene die de vooraf afgesproken taak mag uitvoeren. Chwazi is ook heel erg handig als je wil bepalen wie er mag beginnen bij het spelen van bordspelletjes. Daarom is dit de ultieme app voor tijdens de feestdagen. Vooraf kun je instellen hoeveel vingers je mee wil laten tillen. Daarnaast is het mogelijk om groepen in te stellen, zodat je niet hoeft te kibbelen over wie er in welk 30 Seconds team hoort. Download voor iOSDownload voor Android