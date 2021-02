Heb je een nieuwe Mac gekocht en twijfel je of macOS wel securitysoftware nodig heeft? Deze techtip biedt het antwoord op je vraag.



Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Volgens oude stadsverhalen kunnen Mactoestellen geen malware krijgen. Een uitspraak die vandaag de dag gedeeltelijk klopt. Steeds vaker komen er onderzoeken naar boven waarbij macOS ook slachtoffer werd van verschillende malware. Maar is een Mac dan echt minder kwetsbaar dan een Windows-PC? Het korte antwoord is ja.

Mactoestellen hebben een heleboel ingebouwde hard- en softwaretools aan boord die malware sowieso al goed tegenhouden. Bovendien is de markt met Windows PC’s een stuk groter. In totaal neemt de Windows PC-markt zo’n 90% van de volledige markt in beslag. Dat maakt natuurlijk dat het voor frauduleuze ontwikkelaars interessanter is om malware voor Windows te ontwikkelen.

MACOS IS EEN MINDER AANTREKKELIJK PLATFORM VOOR MALWARE.

macOS maakt gebruik van Xprotect. Daarbij gaat de software bij elke download, de app vergelijken met een lijst van actieve malware. Ondertussen houdt de Gatekeeper van je Mac ook tegen dat apps die buiten de App Store zijn gedownload, zomaar kunnen geopend worden. Vandaar dat je vaak apps moet toestaan in je privacy-instellingen. Tenzij je dat zelf hebt uitgeschakeld. Toch is het niet slecht om de Gatekeepter actief te laten, dat houdt je als gebruiker namelijk waakzaam. Een derde punt waar Apple zijn laptops en desktops veilig houdt is sandboxing. Apps die voor macOS gebouwd zijn, worden beperkt in hun doen en laten. Software heeft niet zomaar toegang tot kritieke syteemtoepassingen waardoor je dus een pak minder kans maakt om malware binnen te halen. Toch moeten we voorzichtig zijn. Deze tips kunnen helpen om malware weg te houden.

Tip 1 / Updaten is de boodschap

Om de kans te verkleinen op malware raden we je aan om alle software-updates wel gewoon te volgen. Via systeemvoorkeuren > software update kan je bepalen of de updates al dan niet automatische worden geïnstalleerd. We raden alvast aan om dat niet handmatig te doen. Sinds dit najaar zal macOS High Sierra ook niet verder ondersteund worden. Apple brengt mogelijk nog een aantal kleine beveiligingsupdates uit, maar daar stopt het dan ook. Heb je een toestel van rond de periode 2010, dan raden we je aan om te vernieuwen of een antivirus te installeren.

Zorg dat je mee bent, momenteel is Big Sur de laatste nieuwe OS-versie.

Tip 2 / Intego antivirus

Je wil een antivirus. Maar welke kies je dan? Voor Mac gaat onze keuze dan uit naar Intego. Dit antiviruspakket zegt je mogelijk niet veel, maar het is wel de meest aangeraden anti-malware voor macOS. De dienst heeft dan ook al verschillende prijzen gewonnnen voor zijn betrouwbaarheid. Een premium bundel kost je 69,99 euro voor 1 jaar. Met Intego Washing Machine X9 kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om je Mac eens helemaal proper te maken van onnuttige bestanden, programma’s of dubbele files. Het kan allemaal met Intego.