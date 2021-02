GroupWatch maakt het mogelijk om met je vrienden en familie samen vanop afstand naar films en series te kijken.



Disney+ heeft een nieuwe functie waarmee je samen met familie en vrienden naar favoriete films (en series) op de streamingdienst kunt kijken. En dat terwijl je veilig op afstand van elkaar bent.

Door de coronacrisis is het wat lastiger om elkaar te bezoeken. Disney+ heeft daarom GroupWatch geïntroduceerd, zodat je toch samen naar al het aanbod van de streamingdienst kunt kijken. En dat zonder dat je op dezelfde bank hoeft te zitten in hetzelfde huis. Zo kun je op veilige afstand van elkaar een leuke activiteit ondernemen. Amazon Prime Video heeft een soortgelijke functie, genaamd Watch Party. Als je nog geen abonnement hebt op Disney+, zal je dit eerst moeten aanschaffen om gebruik te kunnen maken van de GroupWatch-functie.

Stap 1 / film selecteren

Als jij en jouw gezelschap op afstand eruit zijn welke film jullie gaan kijken en klaar voor de buis zitten, wordt het tijd om GroupWatch in te schakelen. Eerst moet de gekozen film geselecteerd worden. Dit hoeft slechts door één van jullie gedaan te worden. Open de applicatie van Disney+ op jouw smart-tv, smartphone of tablet, of surf naar de website www.disneyplus.com op de pc. Zorg dat je bent ingelogd op jouw Disney+-account. Selecteer de film naar keuze door op de afbeelding van de gewenste film te klikken. Je krijgt nu de pagina te zien van de gekozen film.

Zet je favoriete film op

Stap 2 / GroupWatch aanzetten

Onder de titel van de film zie je ‘Afspelen’ (of ‘Hervatten’), ‘Trailer’, een plus-icoontje en een icoontje met drie poppetjes staan. Met dit laatste icoontje start je een GroupWatch-sessie. Door deze te selecteren word je naar een nieuwe pagina gebracht. Naast jouw gepersonaliseerde avatar zie je een plus-teken staan. Hiermee kun je familieleden en vrienden toevoegen aan de GroupWatch-sessie. Door het plus-teken te selecteren krijg je een link te zien. Deze kun je kopiëren via de kopieerknop en delen met de personen met wie je graag de gekozen film wil kijken.

Veilig op afstand een film kijken

Stap 3 / film pauzeren of hervatten

Nu je iedereen hebt toegevoegd kun je de film tegelijkertijd samen kijken. Iedereen in de GroupWatch-sessie heeft de mogelijkheid om de film op ieder moment te pauzeren en te hervatten. Handig voor een toiletbezoek tussendoor of het aanvullen van de popcorn of het drinken. De film wordt niet alleen voor jouzelf gepauzeerd of hervat, maar voor iedereen die de GroupWatch-uitnodiging heeft geaccepteerd.

Geen raadsel wie de film heeft gepauzeerd

Stap 4 / Emoji sturen

Het is niet mogelijk om met elkaar te chatten via Disney+. Je kunt elkaar (video)bellen tijdens het kijken, maar het idee van GroupWatch is dat je een bioscoopervaring op afstand hebt. Er is natuurlijk niets vervelender dan geklets tijdens het zien van een film. Disney heeft daar een handige oplossing voor gevonden: emoji’s (leuk, grappig, verdrietig, angstig, boos, verrassend). Door deze naar elkaar te sturen kun je elkaar laten weten wat je van het moment in de film vindt. Veel kijkplezier!