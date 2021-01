Weet jij van al je apps hoeveel data ze gebruiken? Terwijl je ze open hebt misschien wel, maar wat als ze ook op de achtergrond werken zonder dat je het weet? GlassWire geeft je een beeld van je dataverbruik.

GlassWire is beschikbaar voor Windows PC’s en Android-smartphones. Op beide platformen kan de app zijn nut hebben. De Windows-app is over het algemeen uitgebreider en zorgt bijvoorbeeld voor real-time grafieken rond je gebruik en geeft een waarschuwing wanneer een toepassing voor de eerste keer verbinding maakt met het internet. Op je smartphone heeft de app meer weg van een uitgebreidere versie van de rapportagetool die al in Android te vinden is.

Stap 1 / GlassWire downloaden

GlassWire downloaden kan via www.glasswire.com of de Google Play Store. Klik op de downloadknop en installeer de applicatie. Een account is geen vereiste, tenzij je naar de premium versie wil upgraden. Op PC laat deze je verbindingen weigeren en zien welke apparaten er nog op je netwerk zitten. Nodig is dat niet, maar het is een mogelijkheid voor ongeveer 25 euro.

Stap 2 / Functionaliteit

De functionaliteit van GlassWire spreekt grotendeels voor zich. Start je de app op PC, dan krijg je meteen de grafiek te zien van je verkeer. Klik bovenaan op Usage (er is geen Nederlandse versie van GlassWire) en daar zie je hetzelfde gedetailleerde overzicht dat je ook op de mobiel app tegenkomt. Things en Firewall maken deel uit van GlassWire Premium en de notificaties geven een overzicht van belangrijke gebeurtenissen. Zie je ergens een app die veel data verbruikt zonder reden? Verwijder ze dan van je computer.