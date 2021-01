Bonsai is een betaalapp waarmee je zorg draagt voor het milieu. Bij elke tien betalingen plant het bedrijf achter de app een boom. Leuk voor je financieel overzicht, én leuk voor het milieu.

Draadloos betalen is de nieuwe norm geworden, samen met een beetje zorg dragen voor de natuur. Bonsai biedt je beide aan in een handige betaalapp waar je een overzicht kan bewaren van al je rekeningen. Je kan er ook eenvoudig en snel QR-betalingen mee uitvoeren of geld terugstorten naar je vrienden. De hoeveelheid plaatsen die de app accepteert is vooralsnog beperkt, maar groeit wel elke dag. Bij elke tien betalingen die je uitvoert, zorgt de organisatie van de applicatie ervoor dat 10% van hun omzet aan Eden Reforestation Projects wordt geschonken. Wij tonen je hier hoe je jouw eigen stukje bos kan bijplanten:

STAP 1 / Download Bonsai

Om te beginnen moet je natuurlijk eerst de app op je smartphone krijgen. Ga naar je App Store of Play Store en installeer de Bonsai-app. De applicatie is trouwens volledig gratis op zowel Android als iOS, dus je hoeft je helemaal geen zorgen te maken over iets van al dan niet verborgen betalingen. Van zodra de installatie is voltooid, kan je de applicatie openen om ermee aan de slag te gaan.

De natuur mooier maken is nog nooit zo eenvoudig geweest

STAP 2 / Opstelling van je profiel

Bij het opstarten kan je kiezen met welke taal je aan de slag wil. Voorlopig kan je enkel kiezen tussen Nederlands, Frans en Engels. De applicatie is door een Belgisch bedrijf ontwikkeld, wat deze taalkeuzes verklaart. Dat wil niet zeggen dat de applicatie enkel voor Belgische rekeningen geschikt is. Je kan er met elk geldig EUR IBAN mee aan de slag. Hierna vragen ze om een e-mailadres in te geven, samen met een wachtwoord dat je aan de dienst wil koppelen.

STAP 3 / Beveiliging

In de volgende stap geef je jouw naam in, samen met je gsm-nummer. Vervolgens wordt er naar dit telefoonnummer een verificatiecode gestuurd. Dit is nodig om je smartphone te linken aan de dienst.

Als dat niet voldoende beveiliging is, dan wordt er nog een pincode voor betalingen gevraagd, zodat niet iedereen met jouw smartphone en rekeningen betalingen kan beginnen uitvoeren. Voor de toestellen die over een vingerafdrukscanner beschikken valt er dan de vraag of ze ook hun vingerafdruk willen linken in de plaats de pincode. Dat is nog iets veiliger dan een pincode die malafide mensen kunnen afkijken.

Al je rekeningen op één handige plaats

STAP 4 / Betalen maar

Als laatste stap is er natuurlijk het linken van je bankrekening, want zonder kan je natuurlijk weinig betalingen uitvoeren. In deze stap kan je jouw bank selecteren. Indien jouw bank er niet bij staat, dan kan je onderaan een lijst van alle banken terugvinden. Om deze stap af te werken, vragen ze je om een foto te nemen van je bankkaart. Dit zorgt ervoor dat je rekening wordt bevestigd en je met je geld in de app aan de slag kan.

Nadat je alles hebt afgewerkt, is het enkel aan jou om met de applicatie aan de slag te gaan. In het overzicht kan je jouw rekeningen en alle daarbij horende informatie terugvinden, samen met een overzicht van het aantal betalingen dat je al hebt gedaan, maar dan in de vorm van het aantal bomen dat je ermee hebt geplant.