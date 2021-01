Met Apple Pay hoef je nooit meer je portemonnee of kaartlezer te op zak te hebben. Je gebruikt jouw iPhone om alle transactie te voltooien, zowel digitaal als in de winkel.

Vergeet jij je portemonnee wel eens? Of vind je het vervelend steeds die kaartlezer voor jouw bankpas te moeten zoeken als je een online bestelling wil plaatsen? Met Apple Pay is dit verleden tijd. Met jouw iPhone kun je in apps, fysieke winkels en andere online omgevingen gemakkelijk, snel en veilig betalen. Apple Pay werkt op je iPhone, Apple Watch en iPad. Bekijk eerst of jouw bank Apple Pay wel ondersteunt.

Stap 1 / Betaalmiddel toevoegen

Zorg ervoor dat de bankierenapp op je iPhone al is geïnstalleerd en ingesteld. Ga op je iPhone naar Instellingen en open Wallet en Apple Pay. Druk op Voeg kaart toe om een bankkaart, creditcard of klantenkaart toe te voegen. Je krijgt een korte uitleg te zien. Druk op Ga door en kies de bank waarvan je een kaart wil toevoegen. Druk vervolgens op Open. Volg nu de aanwijzingen van je bank op. De stappen wijzen zichzelf en zijn erg eenvoudig. Als je meerdere bankkaart hebt, kun je deze op dezelfde wijze toevoegen.

Voeg bankkaarten toe

Stap 2 / Instellen van Apple Pay

Bij het doen van online aankopen met Apple Pay kun je transacties autoriseren door tweemaal op de aan/uit-knop van je iPhone te drukken. Dit schakel je in nadat je een betaalmiddel hebt toegevoegd aan Apple Pay. Als je meerdere bankkaart hebt, is het handig om een standaardkaart in te stellen. Deze wordt dan als eerste weergegeven bij betalingen. Je kunt altijd een andere kaart te selecteren bij het afrekenen. Zorg ervoor dat je bezorgadres juist staat ingesteld.

Beheer je bankkaarten.

Stap 3 / In de winkel betalen met Apple Pay

Overal waar contactloos betalen mogelijk is, kun je Apple Pay gebruiken. Door twee keer op de aan/uit-knop van jouw iPhone te drukken wordt het betalingsmenu van Apple Pay geopend. Selecteer de gewenste kaart om de betaling mee te voldoen. Je ontgrendelt Apple Pay met behulp van Face ID, Touch ID of een toegangscode. Daarna verschijnt Houd bij de lezer in beeld. Plaats de achterkant van de iPhone waar je normaliter de bankkaart zou plaatsen bij contactloos betalen, en je transactie is voltooid.

Selecteer de gewenste bankkaart.

Stap 4 / Online betalen met Apple Pay

Bij het maken van online aankopen vanaf je iPhone of iPad kun je bij steeds meer winkels (en de App Store) gebruik maken van Apple Pay als betaalmethode. Het verrichten van een online betaling is zo erg simpel. Selecteer Apple Pay als betaalmethode bij het afrekenen, bekijk of het bedrag en het adres juist zijn en bevestig de betaling door twee maal op de aan/uit-knop van je iPhone te drukken. Je hebt nu betaald.