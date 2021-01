Bij het kopen van een nieuwe computer is het installeren van al je favoriete apps een hele klus, maar dat hoeft het niet te zijn. Ninite bundelt de apps die jij kiest en doet de installatie in jouw plaats.

Net een nieuwe computer gekocht? Op de Clickx-redactie krijgen we geregeld een nieuwe laptop om te reviewen en zijn we al snel wat tijd kwijt met het installeren van de software die we dagelijks nodig hebben. Dat hoeft echter niet zo lang te duren als je zou denken.

Ninite is ook handig als je lange tijd geen updates hebt uitgevoerd.

Stap 1 / Apps kiezen met Ninite

Ninite is zeer eenvoudig in gebruik en het aanbod beschikbare applicaties is best groot. Surf naar https://ninite.com/ en je ziet meteen het meest recente overzicht. Hier kies je gewoon de software die je wil installeren door het vakje voor de naam aan te vinken. Je wil sowieso een browser zoals Chrome en tools als Zoom of Skype, Dropbox of Google Drive en VLC om allerlei videobestanden af te spelen. Malwarebytes is ook een aanrader om je PC te beschermen tegen malware. Klik onderaan op Get Your Ninite om het installatiebestand te downloaden.

Maak je keuze.

Stap 2 / Software installeren

Lanceer het installatiebestand en alles wordt vanaf dat punt voor jou gedaan. Ninite zorgt dat je de meest recente versie van alle software hebt en slaat apps die al op je PC staan over. Verder is Ninite ook handig als je lange tijd geen updates hebt uitgevoerd en snel alles wil bijwerken.