Met Google Home Routines zorg je voor een aangename thuiskomst of kan de Assistant waken over je huis door extra middelen in te schakelen. Wil je doen alsof je thuis bent? Ook dan komt Routines in de Home-app van pas.

Voor wie Google Assistant thuis een prominente plek in het huishouden heeft gegeven, kan deze workshop wel eens goed van pas komen. Lampen, stofzuigers, speakers, roodmelders, grasmaaiers, camera’s en ga zo maar door. Er zijn eindeloze manieren om je het leven een stuk gemakkelijker te maken. Elke dag komen er nieuwe toestellen bij die ook ondersteuning bieden voor de virtuele assistent van Google. En dat is goed nieuws. Ook als je je huis verlaat, kan je Google Assistant inschakelen om een oogje in het zeil te houden via Routines.

Je kan ook zelf aanduiden of je thuis/afwezig bent.

Stap 1 / Locatievoorzieningen

We beginnen bij Google’s afwezigheidsdetectie (die natuurlijk ook in de omgekeerde richting werkt), daarvoor moet je je smartphone wel altijd toegang geven tot je locatievoorzieningen. De Google Home-app gebruikt deze om te zien of je je woning hebt verlaten om dan je ingestelde routines te activeren. Als je daar geen problemen mee hebt kunnen we verdergaan met de workshop. Open Google Home en tik op instellingen. Tik op het onderdeel aanwezigheidsdetectie en zorg dat je locatievoorzieningen staan ingeschakeld op altijd.

Stap 2 / Thuis

Bij het thuiskomen kan het – vooral in donkere winterdagen – fijn zijn om al wat licht in huis te hebben. Je kan sinds kort ook in de Google Home-app instellen dat bepaalde verlichting geactiveerd wordt of dat er al een muziekje opstaat bij het thuiskomen. Tik in de Google Home-app op Routines en kies voor Home. Op basis van de aanwezigheidsdetectie die we hebben ingesteld in de vorige stap kan je nu bepalen wat er moet gebeuren. Ik heb er bijvoorbeeld voor gekozen om de TV-lamp te activeren.

Stel in wat er moet gebeuren als je thuis bent.

Stap 3 / Afwezig

Zoals gezegd werkt de detectie ook in de omgekeerde richting; namelijk bij het verlaten van je huis. De werking is dezelfde, op basis van je aanwezigheid zal Google Assistant je routines in-/uitschakelen. Wat er moet gebeuren bepaal je hier opnieuw. De werkwijze is dezelfde zoals in stap 2. Open de Home-app, kies voor Routines en tik op Away. In dit geval heb ik ervoor gekozen om mijn bureaulamp (aan de straatkant) te activeren van zodra ik het huis verlaat. Natuurlijk doe ik dat alleen in de winterperiode. Extra mogelijkheden zullen in de toekomst nog toegevoegd worden.

Maak het dieven gezellig met de juiste verlichting.

Stap 4 / Extra’s

Naast de automatische suggestie van Google zelf kan je ook commando’s instellen waarmee Google weet wat hij/zij precies moet doen. Onder persoonlijke routines kan je commando’s instellen zoals “Hey Google, ik ben thuis”. Op basis van jouw ingestelde toestellen zal de assistent dan bepaalde lampen of andere dingen activeren. Zo hoef je geen gebruik te maken van de automatische aan/afwezigheidsdetectie, en werk je met simpele commando’s bij het thuiskomen of het verlaten van je huis.