Wil je bestanden delen met anderen, maar liever niet via de cloud? Resilio Sync biedt een oplossing!

In Clickx prediken we vooral de handigheid van de cloud, maar toch is het niet altijd de beste oplossing. Stel dat je bijvoorbeeld een paar grote bestanden wil delen met iemand. Die bestanden eerst uploaden naar de cloud vraagt heel wat tijd en bovendien heb je ook een cloud provider nodig die genoeg opslagruimte biedt, wat vaak betekent dat je ervoor zal moeten betalen. Of je wil een gezamenlijke map met iemand, maar je werkt met gevoelige gegevens die je liever niet toevertrouwt aan een onbekende server. Via Resilio Sync kan je makkelijk bestanden synchroniseren met anderen, zonder dat de cloud erbij komt kijken.

Hoe werkt het?

Wanneer je een map wil synchroniseren met andere gebruikers, wordt er vaak gebruikgemaakt van Google Drive of OneDrive. De werkwijze is vrij eenvoudig. Wanneer een van de gebruikers een bestand toevoegt of wijzigt in de map, dan wordt dit gedetecteerd door de applicatie van Google Drive of OneDrive. Vervolgens wordt die wijziging doorgestuurd naar de gezamenlijke map die in de cloud staat (dus op de server van Google of Microsoft).

Bob & Alice

De systemen van de andere gebruikers merken dat de cloudmap is aangepast, en downloaden of wijzigen de nodige bestanden zodat elke gebruiker met dezelfde bestanden werkt. Resilio werkt op een soortgelijke manier, maar de stap van de cloud wordt overgeslagen. Wanneer Bob een bestand toevoegt aan de gezamenlijke map, zal de Resilio-applicatie op de computer van Alice dit merken en het nieuwe bestand downloaden zodat de inhoud van de map bij elke gebruiker identiek gelijk blijft.

Aangezien er geen cloud wordt gebruikt, betekent dit echter wel dat de computer van Bob online moet zijn zodat de computer van Alice de nieuwe bestanden kan downloaden. Dit in tegenstelling tot een cloudserver die 24/7 online is.

Stap 1 / applicatie installeren

Stap 1 / applicatie installeren

Aangezien Resilio geen gebruik maakt van de cloud, zal iedere persoon (zowel verzender als ontvanger) Resilio moeten installeren op zijn/haar apparaat. Op die manier kan je samen met andere personen een gesynchroniseerde map beheren. Resilio Sync kan je installeren via resilio.com voor Windows, macOS en Linux. Je kan de applicatie ook vinden in de Apple App Store en Google Play Store.

Installeren is voldoende, er is geen account vereist. Er bestaat een betalende pro-variant, maar met de gratis versie kom je al ver. Zorg er dus voor dat je Sync Home installeert. Bij de installatie zal je een naam moeten opgeven. Deze naam kan je later niet meer aanpassen.

Een naam is voldoende, een account hoeft niet.

Stap 2 / een gedeelde map aanmaken

Open Resilio en klik linksboven op het plus-icoon. Je kan nu kiezen tussen een standaard map en een geëncrypteerde map. Wanneer je simpelweg deelt met andere gebruikers die je vertrouwt, dan volstaat een standaard map. Kies voor “standard folder” en kies een locatie voor de nieuwe map. Er opent nu een nieuw venster die je mogelijkheden biedt om de map te delen met iemand anders.

Kies bovenaan voor Read & Write wanneer je wil dat de andere gebruiker ook bestanden naar de map kan wegschrijven en bestaande bestanden kan bewerken. Alle overige instellingen kan je simpelweg laten zoals ze zijn. Door te klikken op Copy wordt er een uitnodiging gekopieerd naar je klembord. Stuur deze naar de andere gebruiker zodat deze lid kan worden van de gezamenlijke map. Van zodra dit gebeurd is, zal Resilio ervoor zorgen dat de inhoud van de map op al jullie systemen identiek gelijk blijft.

Na het aanmaken krijg je meteen de kans om de map te delen.

Stap 3 / overige instellingen

Van zodra er wat leven in de brouwerij komt (wanneer er bestanden worden toegevoegd of bewerkt), zal je de netwerkstatistieken kunnen volgen door op het icoontje rechtsonderaan te klikken. Wanneer je ziet dat er wordt geüpload, betekent dat dat de andere gebruiker bestanden van jouw computer aan het downloaden is. Zie je dat er gedownload wordt, dan ben je bestanden van de computer van de andere gebruiker aan het binnenhalen. Wil je de map met extra mensen delen, dan klik je in Resilio rechts op de map en kies je voor Share.

Een andere handige optie is het archief. Wanneer een bestand door iemand wordt verwijderd of gewijzigd, dan komt het bestand terecht in het “archief” gedurende 30 dagen. Bestanden die groter zijn dan 1GB, komen echter niet in het archief. Klik in Resilio rechts op de gedeelde map en kies voor Open archive om het archief te bekijken.