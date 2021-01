Heb je geen Xbox console, maar wil je graag games zoals Halo, Forza en Gears of War ervaren? Project xCloud is de oplossing!

Cloud gaming kende in 2020 een sterk momentum. Google slaagde erin om de technologie op punt te krijgen met Google Stadia, maar puur qua service heeft de dienst het niet makkelijk om harten te veroveren. Ook Microsoft en Amazon werken echter aan hun eigen oplossingen. Vooral Microsoft maakt snelle voortgang. Medio september brachten ze hun cloud gaming service Project xCloud uit voor alle Xbox Game Pass Ultimate-leden. Althans, de leden die over een Android-apparaat beschikken.

Stap 1 / Benodigdheden

Zoals eerder vermeld moet je beschikken over een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement om xCloud te kunnen gebruiken. Game Pass Ultimate is een maandelijks abonnement voor Xbox consoles en Windows gaming computers waarmee je toegang krijgt tot een uitgebreide bibliotheek aan games. Sinds de introductie van xCloud heb je geen Xbox console of gaming pc meer nodig om die games te ervaren, want het kan nu ook simpelweg op je Android-telefoon of tablet.

Een lidmaatschap sluit je af via xbox.com/xbox-game-pass. Je eerste maand krijg je voor 1 euro. Naast een Game Pass Ultimate-abonnement, heb je ook de Game Pass applicatie nodig en een controller. Dit kan eender welke bluetooth-controller zijn (zoals de Xbox One controller of PlayStation-controller) of een USB-controller zoals de Razer Kishi.

Ga aan de slag met het beste dat Xbox te bieden heeft: Halo, Forza, Gears of War en meer!

Stap 2 / Games streamen

Wanneer je een lidmaatschap hebt afgesloten, zoek je in de Play Store naar de Xbox Game Pass app. Installeer deze en log in met je Microsoft-account. Zorg dat je controller verbonden is met je apparaat. In de Game Pass-applicatie kies je nu een bepaalde game die je wil spelen. Druk nu simpelweg op Play en er zal een streamingsessie worden gestart. Om de game in optima forma te kunnen spelen, dien je wel een (hele) goede draadloze internetverbinding te hebben. Het helpt daarom om zo dicht mogelijk bij de router te gaan zitten. Verbind – indien mogelijk – met een 5GHz netwerk.