Moet je eenzelfde boodschap naar een groot aantal personen versturen? Een verzendlijst maken in WhatsApp kan je heel wat typewerk uitsparen.

Om meerdere contacten simultaan te kunnen bereiken, biedt WhatsApp je twee opties. Een eerste optie is het aanmaken van een groep. Je zit ongetwijfeld al wel in een of andere WhatsApp-groep met vrienden en/of familie. WhatsApp-groepen zijn nu eenmaal een leuke manier om, zeker in deze tijden, in contact te blijven met elkaar. Maar om tegelijkertijd met meerdere mensen te kunnen communiceren die totaal geen connectie hebben met elkaar, is het aanmaken een verzendlijst een betere optie dan een groep. Dan stuur je hetzelfde bericht naar iedereen in de lijst, zonder dat zij dat van elkaar zien. Verzendlijsten worden bijvoorbeeld vaak gebruikt door bedrijven om met klanten te communiceren, maar voor persoonlijk gebruik kunnen ze ook hun nut hebben.

Stap 1 / Voeg contacten toe aan een verzendlijst

Maar hoe moet je nu zo’n verzendlijst aanmaken? Dat gaan we in deze workshop uitleggen. De eerste logische stap is natuurlijk het openen van WhatsApp. Een nieuwe lijst aanmaken doe je door op de drie bollen in het startmenu rechtsboven te duwen. Kies vervolgens voor Nieuwe verzendlijst. Je zal nu gevraagd worden om contacten toe te voegen. Een verzendlijst moet uit minstens twee contacten bestaan, en het maximum aantal contacten is 256. Waarom dit willekeurige getal? Daar moeten we het antwoord schuldig op blijven. Als de contactlijst is aangemaakt, dan zal deze verschijnen tussen al je chats.

“Voeg tot 256 contacten toe aan een verzendlijst.”

Stap 2 / Verzend een bericht

Nu je lijst is aangemaakt kan je een bericht schrijven. Dat gaat volledig hetzelfde als in gewone chats. Is je bericht klaar? Verzenden maar! De ontvangers zullen het bericht wel in een individuele chat ontvangen. Anders dan in een groepschat zien zij dus niet wie nog in de verzendlijst zit, en wie wat heeft gereageerd op jouw boodschap. Als ontvanger weet je zelfs niet eens dat je deel uitmaakt van een verzendlijst. Dat maakt dat je als verzender bij het versturen er niet van mag uitgaan dat je bericht ook daadwerkelijk bij iedereen is aangekomen. Ontvangers zullen je berichten namelijk enkel aankrijgen als zij jouw nummer in hun adresboek hebben opgeslagen.

Hoe weet je of iedereen het bericht aangekregen? Daarvoor moet je naar kijken naar de vinkjes onderaan het bericht. Zie je twee vinkjes staan, dan zou iedereen het bericht moeten hebben aangehad. Kleuren ze blauw? Nog beter, want dan heeft iedereen het ook bekeken. Zie je maar één vinkje staan, dan is er toch iets misgelopen. De enige mogelijkheid is dan de individuele chatconversaties bekijken en checken of iedereen jouw nummer heeft opgeslagen.





Stap 3 / Beheer je lijst

Nadien kan je natuurlijk nog heel wat aanpassingen verrichten aan je verzendlijst. Je kan ze bijvoorbeeld een naam geven. Open de verzendlijst en klik op de titel om meer informatie te openen. Door op het potlood te duwen kan je de naam van de verzendlijst vervangen, en rechts bovenaan kan je je lijst een label toekennen. Via ‘ontvangers bewerken’ kan je personen toevoegen aan je lijst of inactieve contacten verwijderen uit de lijst als de limiet overschreden is. Ga je de verzendlijst veel gebruiken, dan kan je ze ook vastmaken zodat ze altijd bovenaan je chats blijven staan. Dit kan enkel wel via de webapp van WhatsApp, maar we hopen dat deze functie ook nog naar de mobiele app komt.