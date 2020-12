Af en toe is een screenshot niet voldoende en wil je even een korte opname maken van je Android-telefoon. Ontdek hier hoe je dat precies doet.

Apple’s iOS heeft een handige tool ingebakken waarmee je makkelijk een video-opname start op je smartphone of tablet. Zo maak je snel een video om je vrienden een handige tip te tonen of om bijvoorbeeld een probleem vast te leggen. Op Android is het wat lastiger, want daar ben je genoopt om beroep te doen op een externe applicatie. XRecorder is ongetwijfeld een van de beste keuzes.

Stap 1 / installeren en configureren

Je vindt XRecorder simpelweg in de Play Store, dus zoek daar naar de applicatie en installeer deze. Open na installatie de applicatie zodat je deze kan gaan configureren. De applicatie zal je vragen of er een pop-upvenster mag worden getoond. Dit is een handige functionaliteit om video’s te maken, dus sta dit toe. Je zal worden doorgestuurd naar een specifiek venster waar je simpelweg nog een schakelaar moet omzetten. Vervolgens dien je de applicatie ook toegang te geven tot je opslag. Druk op open instellingen zodat je naar het instellingenscherm wordt doorgestuurd. Kies nu bij Rechten voor Opslagruimte en kies voor Toestaan. Wanneer dit gebeurd is, kan je terugkeren naar de applicatie.

Geef de applicatie de nodige rechten.

Stap 2 / een video maken

Wanneer je de applicatie hebt geopend (al dan niet in de achtergrond), dan zal je rechts op je scherm een oranje bolletje zien met een camera-icoon. Druk hierop en je krijgt enkele opties te zien, waaronder een opname-bol waarmee je de opname kan starten. Tik hierop en er zal worden afgeteld naar de opname. Na drie seconden loopt de opname en kan je tonen wat je wil tonen. Mogelijk krijg je een pop-up te zien over “gevoelige informatie” waar je nog even op Nu starten moet duwen. Om de opname te stoppen, kijk je bij je notificaties naar de notificatie van XRecorder waar je de mogelijkheid hebt om de opname te stoppen. De opname wordt automatisch opgeslagen en je kan deze steeds terugvinden in het startscherm van de applicatie. Ook kan je de video doorsturen naar iemand anders of bijvoorbeeld bewaren in Google Foto’s.