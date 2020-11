Windows Jouw telefoon hoe werkt het

Windows 10 heeft al een tijdje een app genaamd Jouw Telefoon/Your Phone die geregeld bijgewerkt wordt. Afhankelijk van je smartphone kan je nu heel wat zaken regelen vanaf je pc.



Heb je een pc met Windows 10 en een recente smartphone? Goed, want meer heb je niet nodig om deze cursus tot een goed einde te brengen. Het is inmiddels al even geleden dat we naar de Jouw Telefoon-app van Microsoft hebben gekeken en daar zien we zoals gewoonlijk heel wat nieuws.

Daarom leggen we in deze cursus nog eens uit hoe jij je smartphone kan koppelen aan je pc met Windows 10 zodat je alle belangrijke acties met je pc kan uitvoeren en je smartphone links kan laten liggen. We geven nu al mee dat de mogelijkheden met Jouw Telefoon afhankelijk zijn van je smartphone. De Galaxy S10, S20, Note 10 en Note 20 smartphones van Samsung werken het beste met Jouw Telefoon en hebben bijgevolg de meeste mogelijkheden.

Wij hebben deze cursus uitgevoerd met een Honor View20 (met Android 10), aangezien dat toestel een goed beeld geeft van de opties met de gemiddelde Android-smartphone.

LEG JE SMARTPHONE VOORTAAN AAN DE KANT ALS JE EEN PC GEBRUIKT.

Stap 1: Jouw Telefoon apps

Als eerste moeten we de Jouw Telefoon-app downloaden op onze smartphone en pc met Windows 10. Afhankelijk van je smartphone en pc zijn die apps mogelijk al aanwezig, dus controleer dat eerst. De makkelijkste manier om dat op je pc te controleren, is door “Jouw Telefoon” (of “Your Phone” als je pc in het Engels staat) in te geven in de algemene Windows-zoekbalk. Op je smartphone vind je de app tot slot gewoon terug in de Play Store en op je pc vind je hem terug in de Microsoft Store.

Als eerste heb je op beide toestellen de Jouw Telefoon-app nodig.

Stap 2: verbind je smartphone en pc

Open nu eerst de Jouw Telefoon-app op je smartphone. Daar word je door een korte tutorial geleid. De app heeft verschillende toestemmingen nodig om te kunnen werken, dus zorg er zeker voor dat je de app elke toestemming geeft waar hij om vraagt. Als laatste vraagt de app om het proces af te maken op je pc. Van zodra je de Jouw Telefoon-app opent op je pc (en beide toestellen met hetzelfde netwerk zijn verbonden) verschijnt er melding op beide toestellen dat ze elkaar gedetecteerd hebben. Accepteer nu op een van de twee toestellen de koppeling en je bent klaar!

Verbind je smartphone en je pc met elkaar.

Stap 3: Extra toestemmingen

Om alles te laten werken, zijn er nog een paar extra toestemmingen nodig. In het Meldingen-menu op je pc krijg je nu wat uitleg te zien met daaronder een knop om de instellingen op je telefoon te openen. Ontgrendel nu eerst je smartphone, klik op deze knop op je pc en vervolgens zal je zien dat je smartphone nu een melding krijgt van Jouw Telefoon waar om meer toestemmingen gevraagd worden. Tik op “Open” en vervolgens verschijnt er een lijst met apps waar Jouw Telefoon tussen staat. Tik op het schuifbalkje naast de instelling voor Jouw Telefoon en je bent klaar!

Er zijn nog een paar extra toestemmingen nodig om alles te laten werken.

Stap 4: Sms’en sturen

We beginnen hier bij het Berichten-menu in de zijbalk. Daar zie je alle sms’en die je hebt gekregen en heb je de optie om zelf sms’en te sturen. Let wel: het gaat hier alleen om sms’en. Berichten op WhatsApp, Messenger of een andere berichten-app zullen hier niet verschijnen, maar in het Meldingen-menu (waarover zo meteen meer). Klik nu op “Nieuw bericht” en er wordt een venster geopend waar je je bericht kan typen.

Bovenaan in zoekbalk met “Naar” kan je op naam/nummer zoeken in de contacten op je smartphone en snel selecteren naar wie het verstuurd moet worden. Je kan hier zelfs gifs, emoji’s en afbeeldingen invoegen met de drie knoppen naast het tekstvak. Bij het invoegen van een afbeelding kan je ook kiezen tussen een foto op je pc of je smartphone. Als je klaar bent met je bericht, druk je tot slot op enter of de verzend-knop naast het tekstvak.

Stuur snel en makkelijk sms’en met je pc.

Stap 5: Foto’s

We verplaatsen ons nu naar het tabblad Foto’s waar je al je foto’s en video’s vanop je smartphone te zien krijgt. Je kan hier foto’s een voor een verslepen naar de gewenste map in je Verkenner, maar meerdere foto’s tegelijk overzetten, is nog niet mogelijk. Bij het openklikken van een foto, krijg je bovenaan een balk te zien met enkele opties. Als je op “Openen” klikt, dan wordt de foto geopend in de Windows Foto’s-App waar je enkele basisbewerkingen kan uitvoeren. Als je klikt op “Opslaan als…” dan kan je de foto opslaan op de gewenste locatie in je systeem. Achter de drie puntjes op het einde van die balk zit tot slot de optie om de foto te openen met een app naar keuze, zoals Photoshop of Lightroom.

Foto’s van je smartphone naar je pc overzetten, was nog nooit zo makkelijk.

Stap 6: meldingen en oproepen

Als laatste behandelen we de tabbladen Meldingen en Oproepen. Alle meldingen die je ontvangt op je smartphone zullen hier ook verschijnen. Verwijder je een melding in Jouw Telefoon, dan verdwijnt de melding ook op je smartphone en omgekeerd. Onder meldingen van chatberichten zie je (meestal) een antwoordvakje verschijnen in Jouw Telefoon. Hierin kan je meteen het antwoord typen dat je wil sturen op dat bericht en het zal dan ook meteen verzonden worden op je smartphone, dit is dus vergelijkbaar met het Berichten-tabblad dat we eerder bespraken.

Via het tabblad Oproepen kan je tot slot zelfs telefoontjes voeren met je computer. Ook hier worden eerst weer enkele machtigingen gevraagd van je smartphone. Als alles daar in orde is, kan je je oproepgeschiedenis bekijken in Jouw Telefoon én zelf een oproep starten. Dit werkt hetzelfde als in het Berichten-tabblad zodat je zowel op naam als nummer kan zoeken in de zoekbalk. Het eigenlijke telefoontje verloopt dan ook via je computer en de app gebruikt dan de speakers en microfoon van je computer. Als je een desktop gebruikt, moet je natuurlijk wel een microfoon ter beschikking hebben, dus vergeet dat niet. Kleine opmerking: Jouw Telefoon heeft momenteel geen ondersteuning voor bluetooth-apparaten dus gebruikers van bluetooth-headsets zullen nog even op hun honger moeten blijven zitten.