We kunnen eindelijk ook in Vlaanderen een Uber bestellen om ons te verplaatsen. Maar hoe werkt de populaire taxi-app nu juist?

Uber is één van de bekendste transportdiensten ter wereld. Toch was het bedrijf jarenlang in België enkel actief in onze hoofdstad. Sinds maandag 9 november rijden de chauffeurs van Uber ook door de Vlaamse steden. Een Uber bestellen doe je niet op dezelfde manier als een klassieke taxi bestellen. In plaats van naar de centrale te bellen om een taxi naar je locatie te laten komen, bestel (en betaal) je de rit via een mobiele app die je op je smartphone moet downloaden. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Dat leggen we stap voor stap uit in deze workshop.

Stap 1 /Meld je aan

Als je ooit al eens een Uber besteld hebt in Brussel of in het buitenland, dan heb je de app mogelijk nog op je smartphone staan. Indien niet, dan moet je de Uber-app eerst even downloaden via Google Play Store of Apple App Store. De app is gratis te downloaden. De eerste keer dat je de app opent, moet je jezelf aanmelden. Daarvoor vraagt Uber je telefoonnummer en optioneel nog koppeling met je Google- of Facebookaccount.

Tijd om een Uber te bestellen.

Stap 2 / Kies je bestemming

Van zodra dat gebeurt is, kan je meteen een rit gaan bestellen. Je krijgt nu een kaart te zien met je huidige locatie en daaronder een balk ‘Waar wil je naartoe?’. In deze balk moet je logischerwijs je bestemming opgeven. Je kan tot één tussenstop toevoegen via het plusteken. Kijk wel uit dat een tussenstop niet langer dan drie minuten in beslag neemt. Je zal niet enkel op het systeem van je chauffeur werken, er kunnen ook extra kosten worden aangerekend.

Stel je rit samen.

Stap 3 / Bevestig (en betaal) je rit

Heb je je bestemming gekozen, dan is je Uber bijna onderweg. Je krijgt nu een overzicht te zien van hoe lang de rit gaat duren, wanneer je op je bestemming zou kunnen zijn en vooral handig hoeveel de rit je zou kosten. Ben je met je alles akkoord, dan duw je onderaan op ‘UberX bevestigen’. Dan ga je over naar de betaling. Uber ondersteunt verschillende (digitale) betaalopties. Standaard staat Google Pay of Apple Pay ingeschakeld, maar je kan er ook voor kiezen om je kredietkaart of PayPal-account toe te voegen aan je account. In sommige regio’s biedt Uber ook betalingen met cash, al lijkt in België die optie nog niet ondersteund te worden.

Ga je akkoord met je voorgestelde rit, reken ze dan meteen af.

Betalen kan met Google/Apple Pay, kredietkaart of PayPal.

Stap 4 / Wacht op je Uber

Voila, je Uber is onderweg. Wil je weten wanneer je chauffeur er zal zijn, dan moet je naar het startmenu navigeren via het icoon linksboven en naar ‘Jouw ritten’ gaan. Daar zie je een overzicht van alle ritten die je ooit bestelde, en aankomende ritten. In aankomende ritten zie je wanneer de chauffeur op je huidige bestemming zou moeten aankomen. Nu je toch aan het wachten bent, kan je in ‘Betaalmethode’ en ‘Instellingen’ je account bijwerken. Belangrijk om te weten: het dragen van een mondmasker tijdens de rit zal nog een tijdje verplicht zijn. Vergeet je mondmasker dus zeker niet. We wensen je een veilige rit!