Geen tijd om een artikel te lezen? De gratis Chrome-extensie TLDR vat alles voor je samen.

Op het internet is een overvloed aan informatie te vinden. Alles lezen is onmogelijk, al kan de Chrome-extensie TLDR er wel voor zorgen dat je zo min mogelijk mist. Deze extensie vat namelijk webpagina’s voor je samen. Wil je weten waar een bepaald artikel over gaat maar heb je geen tijd (of zin) of het van A tot Z te lezen ? TLDR doet het werk voor je.

Stap 1 / Installeer de extensie

Eerst moet je TLDR natuurlijk toevoegen aan je browser. De extensie kan je vinden via de webstore van Google Chrome, waar je nog heel wat andere leuke en gratis extensies kan vinden. TLDR is helemaal gratis, dus laat niets je in de weg staan om het eens uit te proberen. Na het downloaden zal je de extensie in je werklint zien verschijnen. Is dat niet het geval, dan moet je hem even manueel vastzetten door op het puzzelstuk-icoon te klikken.

TLDR kan je gratis installeren via de webstore van Google Chrome.

Stap 2 / Vat een artikel samen

Nu kan je doorklikken naar je favoriete nieuwswebsite. Zie je een artikel dat je even snel wil doornemen, dan klik je erop alsof je het helemaal gaat lezen. Maar die moeite kan je jezelf besparen door nu op het TLDR-icoon in het werklint te klikken. Een paar secondjes wachten en je krijgt een hapklare saemnvatting voorgeschoteld. TLDR is beschikbaar voor meerdere talen, dus de artikels op onze Clickx-website kan je er perfect door laten samenvatten. Ook lange artikels zoals een Wikipedia-bijdrage vormen geen probleem, al zal de extensie een paar seconden nodig hebben om deze te verwerken. Vertrouw je de auteur van het artikel niet honderd procent ? Als je wilt, dan voert TLDR zelfs een snelle factcheck voor je uit !

Geen tijd om te lezen? Laat TLDR de tekst voor je samenvatten!