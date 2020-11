Vind je de perfecte GIF niet om te reageren? Dan maak je hem gewoon zelf uit een video op YouTube.

Wie is er nu niet dol op GIF’jes? GIF’s bieden eindeloze mogelijkheden om ludiek uit de hoek te komen. Toch kan het wel eens voorvallen dat je in het ruime aanbod aan GIF’s niet diegene vindt om je gevoelens perfect uit te drukken. In dat geval maak je je GIF gewoon zelf. In deze workshop leer je hoe een YouTube-video kan omzetten naar een GIF.

STAP 1 / ZOEK EEN VIDEO OP YOUTUBE

De eerste stap is uiteraard de juiste video zoeken op YouTube. Je kan eender welke video omtoveren tot een GIF. Je moet wel de desktopapplicatie en niet de mobiele applicatie hiervoor gebruiken. Voor deze workshop maken we een GIF van The Simpsons, uit een fragment dat we halen uit een compilatievideo van de serie.

STAP 2 / BEWERK DE URL

Open de video die je gekozen hebt. In de url van de video typ je het woord gif voor het woord youtube (zie afbeelding). Druk daarna op Enter.

Typ het woord ‘gif’ in de YouTube-url.

STAP 3 / MAAK JE GIF

Na Stap 2 bevind je je niet langer meer op YouTube, maar op de website gifs.com. Op deze website ga je de GIF maken. Als eerste bepaal je de lengte van je GIF. Dat doe je onderaan de editor bij Start Time en End Time. Daarna is het tijd om je creatief uit te leven. Via Adjustments kan je van alle bewerkingen toepassen op je GIF. Je kan tekst toevoegen, de afbeeldingen bijsnijden, het beeld kantelen, filters toepassen, wat je maar wilt. Via Images kan je nog PNG-beelden plakken over je GIF. Met Instant Effects voeg je speciale effecten toe. Je kan je GIF ook zelf een naam geven. Tevreden met het resultaat? Klik dan op Create GIF.

Hoe gek je je gif wil maken, bepaal je helemaal zelf.

STAP 4 / DOWNLOAD JE GIF

Vooraleer je het eindresultaat kan bewonderen, kan je de titel van je GIF nog aanpassen, en eventueel nog tags toevoegen. Klik dan op Next om je GIF in al zijn glorie te bekijken. Je krijgt er meteen ook een link bij, zodat je je werk aan iedereen kan laten zien. Je kan daarvoor nog bepaalde aanpassingen aanbrengen als je nog niet helemaal tevreden zou zijn. Wil je je GIF downloaden, dan moet je wel een account aanmaken op gifs.com.

Geef je GIF een leuke naam.