Kan ik de trein momenteel veilig nemen of wacht ik beter op de volgende? Het is een vraag die je je misschien wel al eens stelt als je tijdens de spits ergens naartoe moet. MoveSafe heeft het antwoord.

MoveSafe is de laatste nieuwe app van de NMBS waarmee je kan raadplegen hoe druk het momenteel is op de trein. Dit kan handig zijn als je te veel mensen om je heel wil vermijden tijdens de huidige pandemie. Eigenlijk is dit functionaliteit die standaard in de NMBS app zou moeten zitten, zoals dat ook in de Nederlandse NS-app het geval is, maar voorlopig doen we het in België dus zo.

Download MoveSafe voor Android of iOS.

Hoe druk is voor jou te druk?

Stap 1 / MoveSafe installeren

MoveSafe is te downloaden via de respectievelijke app store van je toestel. Meer informatie en een instructiefilmpje over het gebruik van de app is te lezen op de NMBS-website via https://bit.ly/33qshXg. Wie echter al ervaring heeft met de traditionele app van de NMBS of NMBS Internationaal, zal weinig verschillen opmerken in gebruik.

Hebben we echt een extra app nodig?

Stap 2 / Navigeren in de app

De functionaliteit van de app spreekt grotendeels voor zich. Op het thuisscherm kan je je favoriete stations toevoegen en je kan ze ook naar elkaar toeslepen om snel een route te bepalen (iets dat met de gewone app dan weer niet kan). Heb je een traject gekozen, dat kan je dit aantikken en zie je het aantal zitplaatsen verschijnen.

Groene stoeltjes wil zeggen dat er genoeg vrije plaatsen zijn, geel betekent weinig vrije zitplaatsen, oranje betekent enkel staanplaatsen en rood wil zeggen dat de trein volzet is. Je kan dus zelf kiezen wat jij comfortabel vindt. De drukte wordt elk station geüpdatet.