Apps installeer je doorgaans omdat je ze vaak wil gebruiken. Als je de app van 112 moet gebruiken is het geen goed teken, maar het kan wel het leven redden van jou of iemand anders.

Wanneer je in geval van de nood de hulpdiensten moet verwittigen, is het belangrijk om zo duidelijk mogelijk te communiceren.

Aangezien je niet altijd weet waar je precies bent of omdat je in paniek niet altijd weet wat de toen, is de 112 applicatie een must-have op elke telefoon. Met een druk op de knop zijn de hulpdiensten meteen op de hoogte van je naam, adresgegevens, je huidige locatie en zelfs je medische gegevens. Kortom: enorm belangrijk informatie die cruciaal kan zijn. Via de applicatie kan je alle hulpdiensten bereiken, namelijk ambulance, brandweer en politie.

Download de 112-app voor iOS of Android.

Stap 1 / De app installeren en registreren

De 112-applicatie is gratis te downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. Download en installeer de applicatie. Wanneer je de applicatie start, zal er gevraagd woren of deze telefoongesprekken mag starten en beheren. Sta dit toe. Geef de applicatie ook toegang tot de locatie van je apparaat, niet enkel “bij gebruik van app”. Geef de app tot slot ook de toestemming om je sms’jes te beheren.

Nu kom je terecht op een pagina waar je alvast enkele gegevens kan achterlaten, zoals je naam en geboortedatum. Wanneer je doof of slechthorend bent of niet goed kan praten, is het belangrijk om dit aan te geven. Dan kan je met de hulpdiensten communiceren via chat.

Op het volgende scherm kan je jouw adresgegevens achterlaten en aangeven wie gecontacteerd moet worden in geval van nood. Bij ‘meer informatie’ kan je belangrijke extra gegevens achterlaten, zoals wanneer je bepaalde allergieën hebt of hartpatiënt bent.

Geef de hulpdiensten zoveel mogelijk info over je gezondheid.

Stap 2 / hulpdiensten verwittigen en werking controleren

Om de ziekenwagen, brandweer of politie op te bellen, gebruik je de knoppen op het startscherm. Er zal vervolgens worden gebeld naar de hulpdiensten en ze zullen nu jouw locatie kunnen traceren. Ze kunnen ook een alarmgeluid activeren op jouw telefoon, wanneer ze jou niet meteen vinden.

Het is ook belangrijk om af en toe de applicatie te openen om te controleren of alles nog naar behoren werkt. Ga hiervoor in het menu naar De app gebruiken.

Vervolgens swipe je naar het tweede venster. Hier krijg je een overzicht van alle controles en of ze al dan niet geslaagd zijn. Wellicht moeten we je niet vertellen dat je niet de hulpdiensten moet opbellen om de werking van de applicatie te testen.