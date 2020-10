Spraakherkenning is een geweldige manier om je computer of smartphone te gebruiken. Toch Cortana nog altijd niet in het Nederlands. Hoe kan je Cortana verwijderen?

Ongewenste programma’s kunnen je computer uiteindelijk vertragen. Bovendien is het best storend, zo’n nieuw symbool in je taakbalk. Wij laten in twee stappen zien hoe je Cortana uitschakelt. Bye bye virtuele assistent.

Stap 1 / Niet meer opstarten

Het is een fikse klus om Cortana definitief te verwijderen van je computer. De snelste manier om het uit te schakelen is om hem niet meer te laten opstarten. Rechtsklik op de taakbalk en klik op Taakbeheer. Kies in het nieuwe venster het tabblad Opstarten en klik op Cortana . Door rechtsonder in het venster op de knop Uitschakelen te klikken wordt de assistent van Microsoft niet meer geladen.

Zo wordt Cortana niet meer geladen tijdens het opstarten van Windows.

Stap 2 / Verberg het icoon

Je ziet dat het icoon nog altijd blijft staan, linksonder in je taakbalk. Deze willen we ook verbergen, zodat het niet abusievelijk gestart zal worden. Rechtsklik op de taakbalk en klik vervolgens op de zin De knop Cortana weergeven. Je zult zien dat het vinkje voor deze zin verdwijnt en dat het icoontje eveneens weg is.