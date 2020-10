Werd jij ook ‘verrast’ met een nieuwe Google Meet-knop in de Gmail-applicatie? Voor velen zal de knop nooit gebruikt worden, dus zo verwijder je hem weer!

Gebruik je op je smartphone of tablet de Gmail-applicatie en heb je sinds kort ook een Google Meet-knop onderaan? Geen nood, met een simpele instelling verwijder je de knop terug.

Wat is Google Meet?

Google Meet is de zakelijke variant van Google Hangouts, die op zijn beurt weer een concurrent is van videoconferentie-applicaties zoals Zoom en Microsoft Teams. Waar Google Meet vroeger enkel beschikbaar was voor betalende G Suite-gebruikers, heeft Google de applicatie tijdens de coronacrisis gratis gemaakt voor iedereen. Het bedrijf wil het gebruik van de applicatie duidelijk aanmoedigen, want ook in de Gmail-applicatie wordt nu geprobeerd om mensen naar Google Meet te lokken. Er werd namelijk onderaan een nieuwe sneltoets toegevoegd om zo makkelijk een vergadering te starten.

Google Meet richt zich in eerste instantie tot zakelijke gebruikers.

De knop verwijderen

Gebruik je reeds alternatieven zoals Microsoft Teams of Zoom, dan zal je Google Meet wellicht nooit gebruiken. In dat geval is het handig om de knop weg te halen, zodat je je weer volledig kan focussen op je mails. Open de Gmail-applicatie, open het menu en scrol naar Instellingen. Druk nu op je account. Heb je meerdere accounts, dan zal je deze actie een paar keer moeten herhalen. Scrol wat naar beneden en bij het deel Vergaderen vink je Het tabblad Vergaderen voor videogesprekken weergeven uit. Je wordt nu teruggestuurd naar de applicatie en zal zien dat de knop verdwenen is.