Het bedenken van een goede gebruikersnaam is vaak een moeilijk proces. De website namechk.com maakt die zoektocht een heel stuk eenvoudiger.

Wanneer je een online account aanmaakt, moet je altijd een gebruikersnaam bedenken. Maar dit is soms niet zo eenvoudig als het lijkt. Vaak kom je tot de vaststelling dat je zelfs je eigen naam niet meer kan gebruiken, dus probeer je een andere naam te bedenken. Hoe origineel je ook uit de hoek probeert de komen, elke naam die je ingeeft, lijkt al bezet te zijn. Was er maar een website die de zoektocht naar de ideale gebruikersnaam kon vergemakkelijken?

Stap 1 / Surf naar namechk.com

Goed nieuws, die website bestaat wel degelijk. De website namechk.com is een tool die je assisteert met het vinden van een gebruikersnaam, en die je bovendien volledig gratis kan gebruiken. Namechk.com geeft je een overzicht voor elke woord dat je intypt of het al als een gebruikersnaam geregistreerd is.

Stap 2 / Typ een gebruikersnaam in

Laten we eens kijken op welke websites we een nog een account kunnen aanmaken met gebruikersnaam Clickx. Dit geven we in de zoekbalk in en daarna klikken we op het vergrootglas om te zoeken naar beschikbare websites.

Bedenk eerst een originale gebruikersnaam.

Stap 3 / Hebben we geluk?

In de zoekresultaten merk je meteen op dat namechk.com een overzicht geeft van een enorm ruim aantal websites. Daartussen zitten uiteraard de bekende socialmediaplatformen als Facebook, Twitter en YouTube, maar ook Spotify, PayPal, Tripadvisor en een heleboel websites waar zij zelfs wij nog nooit van gehoord hebben. De vakjes van elke website kleuren op. Donkerblauw betekent dat de gebruikersnaam al geclaimd is, geel betekent dat je gebruikersnaam niet zal aanvaard worden op die website, rood is een error. Is je gebruikersnaam vrij, dan kleurt het vakje groen en maak je maar best snel je account aan! Wat we zelf wel wat luguber vinden aan Namechk.com, is dat je kan doorklikken naar een account dat je gebruikersnaam al geregistreerd heeft. We betwijfelen of al die gebruikers daarvan op de hoogte zijn. Is je naam al geregistreerd? Dan moet je iets anders proberen.

Met één muisklik zie je voor welke websites je gebruikersnaam nog niet geregistreerd is.

Stap 4 / Claim een domeinnaam

Ben je een website aan het bouwen? Ook dan kan Namechk.com je van dienst zijn. De website toont je namelijk in de zoekresultaten welke domeinnamen al met je ingegeven trefwoord geregistreerd zijn. Ook hier geldt dat groene vakjes nog beschikbaar zijn en blauwe vakjes al bezet zijn. Vind je het gewenste domein, dan kan je door op het domein te klikken je domeinnaam zelfs al registreren. De website werkt samen met enkele erkende domeinnaamregisters. Is je gewenste domein al bezet? Dan kan je nog steeds je kans wagen door er een bod op te plaatsen.